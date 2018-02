NK Forsyning: Dinner cruise, shopping og sightseeing

i Belgien og Paris i Frankrig rejste forsyningsselskabet NK Forsyning, der er ejet af Næstved Kommune, i september 2013. Rejsen kostede mindst 254.365 kr., svarende til en deltagerpris på 19.566 kr. for de 10 chefer og bestyrelsesmedlemmer samt 3 forbrugerrepræsentanter, der deltog.

Det faglige indhold på turen bestod blandt andet af et besøg på et drikkevandsanlæg, et renseanlæg og et kloakmuseum samt et tre timers internt bestyrelsesmøde.. Derudover var der også arrangeret flere restaurantbesøg, et ’dinner cruise’ på Seinen, gåture, et besøg på Montmartre samt »sightseeing, shopping og besøg på traditionelt fransk marked«.

Og under en inspirationstur i oktober året efter rejste 6 personer fra selskabet, heriblandt 3 byrådsmedlemmer fra bestyrelsen, til Madrid i Spanien sammen med 18 personer fra 4 andre lokale forsyningsselskaber. Rejsen fandt sted på et tidspunkt, hvor byrådet i Næstved ifølge lokalavisen Dagbladet Ringsted havde forbud mod at bruge penge på udlandsrejser.

Ifølge rejseprogrammet var der under den fire dage lange rejse i alt ti timer og et kvarters fagligt indhold – inklusive transport – i form af et besøg på rådhuset, ved et forsyningsanlæg og et kontrolcenter for gadebelysning samt et bestyrelsesmøde. Der var også indlagt et besøg ved en akvædukt fra romertiden, mens flere også benyttede turen til at gøre et stop ved parkeringspladsen foran Real Madrids berømte fodboldstadion, Bernabéu. Om fredagen inden hjemrejsen lørdag formiddag var der programsat 6,5 timers fritid med frokost.

Deltagerprisen endte på 11.586 kr. og en samlet pris på 243.309 kr. for de i alt 21 personer fra sammenslutningen af de 5 forsyningsselskaber.

Ifølge direktør i NK Forsyning Steen Lindhardt var de to rejser pengene værd.

»Det har givet os en masse inspiration til, hvordan vi fremadrettet skal passe på vores ting herhjemme, hvad vi kan gøre anderledes, og hvem det kan være interessant at snakke med. Hvis vi som selskab vurderer, at der er et særlig interessant område, sender vi gerne nogle folk af sted for at blive klogere«, siger direktøren, der mener, at inspirationsture er med til at klæde ledelsen »bedre på til at tage de rette beslutninger«.

»Det handler i bund og grund om, at der er et stort verdensmarked uden om lille Danmark, som på nogle områder er meget langt fremme med teknologier og løsninger, som vi kan lære af og eventuelt tage med hjem«, siger direktøren. Han medgiver, at selskabet på rejsen til Spanien kunne have valgt at rejse hjem om fredagen i stedet for om lørdagen. Men han påpeger, at deltagerne skal bruge fritid om aftenen for at rejse med, og at der skal være plads til at koble af fysisk og mentalt.

»På et tidspunkt må man også sige, at nu kommer der ikke flere indtryk ind, og hvis der så også i forvejen er brugt en fornuftig arbejdsdag, er det vel også okay, at folk får tid på egen hånd«.