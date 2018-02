AffaldPlus: Affaldschefer tog til USA imod egne regler

, overnatning på et spahotel på Sardinien og konferencetur til Brasilien. Det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus har flere gange været på dyre udlandsrejser.

Eksempelvis i april 2012, hvor 20 chefer og bestyrelsesmedlemmer rejste 4 dage til Barcelona i Spanien. Pris: 221.807 kr., svarende til 11.090 kr. per person. Samme år betalte selskabet også for en syv dage lang rejse til New Orleans i USA, en konferencerejse til Firenze i Italien samt fire dage i den franske hovedstad Paris, hvor der blev betalt for adgang til en Moulin Rouge-forestilling.

Og i sommeren 2015 rejste 14 bestyrelsesmedlemmer og chefer 8 dage til Californien i USA. Ifølge bilagene kostede rejsen 256.810 kr., svarende til en deltagerpris på 18.343 kr. Selskabet har tidligere fået kritik i lokalpressen for USA-rejsen, da der i AffaldPlus’ egne retningslinjer står, at selskabet typisk arrangerer »én studietur af 3-4 dages varighed i Norden eller det øvrige Europa i løbet af en fireårig valgperiode«. Alligevel varede rejsen dobbelt så lang tid, som selskabets egne regler foreskriver og foregik samtidig langt uden for det område, der er fastsat i retningslinjerne.

Ifølge AffaldPlus’ direktør, John Kusz, tager selskabet kun på rejser, som er »nødvendige« for at udvikle selskabet. Kriterierne er ifølge direktøren, at der skal være et stort fagligt indhold på rejserne, som skal give ny viden og sætte selskabets måde at gøre tingene på i perspektiv.

»Nogle gange rejser vi ud for at blive bekræftet i det, vi gør herhjemme, eller for at få finpoleret det, vi gør, set i perspektiv med resten af verden. Når vi tager på studietur er det for at perspektivere det, som vi arbejder med til daglig, og meget ofte har vi fået fantastiske ideer med hjem, som har udmøntet sig i vores arbejde efterfølgende«, siger John Kusz, der mener, at det er nødvendigt med udlandsrejser.

»Det er rigtigt, at det er det offentlige, der betaler, men vi er også en virksomhed, der fungerer på samme vilkår som private. Jeg har også et ansvar for at udvikle medarbejderne og bestyrelsen, så de får et bredere syn og et godt arbejdsmiljø«, siger han, og forklarer, at han mener, at rejsen til USA i 2015 var økonomisk forsvarlig.

»Når vi er af sted, er vi altid meget nøjsomme i vores tilgang. I stedet for at leje en bus overtalte jeg to fra bestyrelsen til at køre, så vi lejede to biler, som vi kørte rundt i, og på den måde reducerede vi omkostningerne med, jeg tror, det var 50.000 kr. Vi boede på et hotel ved startbanen, så alting rystede, når flyene landede og lettede. Men det var hyggeligt, rasende billigt og godt nok til os. Det er aldrig ekstravagant hos os«, siger han.