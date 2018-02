Kalundborg Forsyning: Businessclass på hjemturen

, dyre hoteller og rejser til byer som Atlanta, Amsterdam, Quebec, Brisbane og Berlin. Kalundborg Forsyning har de seneste år været på flere udlandsrejser.

Eksempelvis rejste selskabet direktør, Hans-Martin Friis Møller, i november 2015 til Washington og New York i USA, hvor alene flybilletterne, hjemturen var på businessclass, kostede 25.250 kr. Under rejsen, der varede to dage, overnattede direktøren blandt andet på The Strand-hotellet i New York til en værelsespris på 2.487 kr. per nat. Rejsen endte med en pris på lidt over 31.000 kr.

Ifølge Hans-Martin Friis Møller var rejsen til USA en promoveringstur arrangeret af brancheorganisationen Dansk Industri, og deltagerne var folk fra forskellige virksomheder med det formål at holde møder, brande den danske energibranche og hente inspiration inden for blandt andet fjernvarme og fjernkøling.

Hans-Martin Friis Møller deltog både på vegne af Kalundborg Forsyning og Dansk Energi, hvor han dengang var næstformand i bestyrelsen. Han mener, at hotelovernatningen var »relativt dyr«, men henviser til, at han ikke kender det generelle prisniveau for hotelovernatning i USA.

»I det her tilfælde, hvor jeg rejste sammen med en gruppe, synes jeg, at det er helt okay. Jeg deltog i en fælles tur arrangeret af Dansk Industri, og jeg fulgte det program, de havde lagt«, siger direktøren, der forklarer, at det først var på vej ind i flyet, at han fandt ud af, at hjemrejsen skulle foregå på businessclass.

»Det er måske ikke sparsommeligt, men vi fik en masse ud af rejsen. Kunderne har også fået noget ud af det, både fordi vi har fået god inspiration, og fordi jeg fik skabt nogle gode netværk, som jeg har kunnet ringe til og få gode råd af. Så hvis man gør det op, tror jeg faktisk, at forsyningen har tjent på det«.