S om sit udllændingeudspil: »Det her er, hvad vi vil. Det bliver besværligt« Socialdemokratiet vil opprioritere den akutte humanitære indsats i Afrika. Men det tidligere mål om at give 1 procent af Danmarks velstand i udviklingsbistand er væk. Nu er 0,7 pct. »minimum«, siger udenrigsordfører Nick Hækkerup.

I jeres udlændingeudspil skal Afrika have et »historisk løft« ved hjælp af intet mindre end en »Marshall-plan«. Men I vil ikke garantere, at Danmark giver mere end FN’s minimum i udviklingsbistand. Hvordan hænger det sammen?

»Det er fordi, at Marshall-planen handler om EU’s indsats i Afrika. Hvorimod vores indsats for de danske penge – hvor vi i øvrigt også kan sætte flere penge af – ikke er en del af Marshall-planen«.

I dag giver Danmark 0,75 procent af bruttonationalindkomsten (BNI) i udviklingsbistand. Det svarer til cirka 16 milliarder kroner. Hvad er jeres mål?

»I vores forslag giver vi mulighed for at kunne hæve budgettet, sådan at vi vil kunne hjælpe flere og mere. Vi har bare ikke et bestemt tal i procent af BNI«.

Hvor skal pengene så komme fra?

»Hvis vi omlægger vores asylpolitik, sådan at vi ikke længere skal bruge udviklingsbistand på asylbehandling herhjemme, så vil det frigøre penge. Det gælder de penge fra udviklingsbistanden, som vi i dag bruger på asylpolitik i Danmark, og det gælder andre udgifter til asylbehandling, der ikke tages fra udviklingsbistanden, men som også forsvinder, når man ikke skal lave asylbehandling i Danmark. Derfor bliver der mulighed for – også procentuelt – at løfte udviklingsbistanden. Endeligt er der også mulighed for at omprioritere inden for udviklingsbistanden. Ligesom den almindelige vækst i økonomien gør ulandsbistanden større«.

Hvor mange penge drejer det sig om, og hvornår kan det lade sig gøre?

»Det kan først lade gøre, når vi får omlagt asylpolitikken. Det vil sige, når vi får lavet det system med modtagelseslejre i et tredjeland«.

Det har jo en udsigt på fem til ti år – som minimum?

»Det er svært at sige, hvor hurtigt det kommer til at gå. Men det er rigtigt, at det er ikke noget, vi bare kan gøre. Det kræver samarbejde med andre lande«.

I 1990’erne gav Danmark omkring en procent af BNI i udviklingsbistand. Det var også målet i regeringsgrundlaget under Thorning-Schmidt (S). Hvorfor er det ikke længere jeres mål?

»Jeg tror ikke, der er nogen, som ikke gerne ville hjælpe så meget som muligt. Men når vi op til sidste valg sagde, at vi ikke kan prioritere at holde fast i målet om den ene procent, så var det fordi, at vi også gerne ville prioritere sygehuse, ældrepleje og de små børn. Så det er et spørgsmål om, hvad der er penge til at gøre med«.

Så sent som i april 2015 forklarede din partifælle og daværende udviklingsminister Mogens Jensen, da Venstre ville skære i udviklingsbistanden, at Socialdemokratiets mål er 1 procent af BNI, og at »vi som et rigt land har råd til at hjælpe nogle af verdens allerfattigste«. Vi er kun blevet rigere siden da. Hvorfor ikke give mere?

»Det kommer vi også til. Eller... Der er mulighed for med vores politik at kunne hjælpe flere og mere«.

Du siger, at der er »mulighed« for, at give flere penge til Afrika. I det udtryk lægger vel også, at der ikke er sikkerhed for flere penge, fordi I forlader jer på ting, der ikke er lige så sikre, som bare at hæve udviklingsbistanden i procent af BNI?

»Man kan sige det sådan her: Den interne omprioritering, vil vil lave, og som betyder, at vi vil kunne fordoble den humanitære støtte og støtten til skrøbelige stater, den er vi selv 100 procent herre over. Det kan vi bare gøre. EU-indsatsen kræver selvfølgelig en fælles, koordineret beslutning om, at vi vil bruge noget af EU’s budget på den her Marshall-hjælp. Vores omlægning af asylbehandlingen kræver dialog med andre lande og FN. Derfor kan vi ikke bare tvinge den igennem selv. Men det har vi også sagt fra begyndelsen. Vi vil kæmpe med næb og klør for at det lykkes, men vi kan kun bestemme så langt, som vi kan bestemme«.

I skriver også I jeres udspil, at den bedste mulighed for at skabe en bedre verden er et stærkt og forpligtende internationalt samarbejde, og at »her kan Danmark gå forrest«. Så kunne I vel begynde med at hæve udviklingsbistanden til 1 procent af BNI?

»Ja, men hvis vi gennemfører vores udlændingepolitik, så vil vi også have mulighed for at hæve udviklingsbistanden«.

I har tidligere haft et mål for udviklingsbistanden målt som procent af BNI. Hvorfor gå bort fra det?

»Det er fordi, vi synes, at når vi fremlægger den her politik, så er det centrale for os, at vi vil hjælpe flere og mere, men at vi ikke vil kunne sige præcis, hvad det er for en procent, det giver«.

Er det ikke en gratis omgang, når man ikke sætter tal på som procent af BNI?