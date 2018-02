Politisk flertal mørkelægger, hvordan der blev svindlet med udbytteskat i 67 sommerdage S og R sikrer flertal for at spærre sommermåneder i undersøgelse af udbyttesagen af frygt for utætte advokater.

En hemmelighed er ikke hemmelig ret længe, hvis du deler den med 20-30 advokater, mener bagmandspolitiet.

Derfor står det fast, at afgørende begivenheder i juni og juli 2015 ikke må granskes, når sagen om svindel med udbytteskat for 12,4 milliarder kroner skal undersøges i den store skattekommission.

Det blev resultatet af et møde i Justitsministeriet sent torsdag.

Her støttede både S og R den opgavebeskrivelse, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mandag sendte til Folketinget. Den siger, at kommissionen skal undersøge sagen i perioden 2010 til 1. juni 2015.

67 mørklagte dage

Da havde Skat fået den første advarsel om, at udenlandske svindlere snød Skat for store beløb.

Hvad der skete i de 67 dage fra 1. juni, hvor Skat udbetalte endnu 3,2 milliarder kroner i refusion af udbytteskat – herunder et stort, trecifret millionbeløb til bedragerne – før mistanken om svindel fik Skat til at standse udbetalingerne den 6. august, skal kommissionen holde fingrene fra, og vidnerne må ikke få spørgsmål om det, står regeringen og et flertal i Folketinget fast på.

Mødet førte dog til en ændring af opgavebeskrivelsen, som kan åbne en kattelem. Mere om den senere.

Overbevisende embedsmænd

Ifølge kilder med kendskab til mødet argumenterede Justitsministeriets embedsmænd, med departementschef Barbara Bertelsen i spidsen, overbevisende for, at mørklægningen ikke handler om at dække over ministre eller embedsmænd, men skyldes et indtrængende ønske fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), populært kaldet bagmandspolitiet, som gennem to og et halvt år har efterforsket den enorme bedragerisag.

Advokatundersøgelse var 'styrbar'

Begivenhederne i de to sommermåneder rummer oplysninger, som kan skade efterforskningen, hvis de slipper ud, fik de fremmødte politikere at vide.

I må tro på os eller lade være.

Hvilke oplysninger og hvordan de kan skade efterforskningen, hvis de kommer frem i offentligheden, fik politikerne ingen svar på, ud over at der er tale om »sensitive oplysninger«, som vedrører et intensivt samarbejde med andre lande om at opklare sagen.

»I må tro på os eller lade være«, lød afvisningen til de politikere, som bad om mere konkrete oplysninger.

Advokatundersøgelse fik lov

Den nylige advokatundersøgelse af udbyttesagen kulegravede de papirer, som handler om de 67 dage i sommeren 2015.

Når bagmandspolitiet accepterede det, skyldtes det, at det var 'styrbart':

Bare to advokater af de 10 jurister og revisorer, som var involveret i undersøgelsen, fik adgang til den del af materialet. Og de afstemte nøje med bagmandspolitiet, hvad de kunne skrive i den afsluttende rapport.

I undersøgelseskommissionen ventes et stort antal vidner at blive afhørt. De fleste af dem vil have en advokat som bisidder, og advokaterne vil have adgang til kommissionens materiale.

Bagmandspolitiet frygter slet og ret, at en stor flok advokater ikke alle kan holde tæt.

Læk om Tibet

Der blev under mødet torsdag henvist til den nyligt afsluttede Tibetkommission, hvis formand Tuk Bagger i oktober 2016 indirekte anklagede sagens bisidderadvokater for at stå bag et læk af dokumenter fra sagen til Radio 24syv, og meldte sagen til politiet.