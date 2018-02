Youtuberen Kristine Sloth: Kan du selv overholde den begrænsning af skærmtid, du kræver af dit barn? Forældre burde interessere sig for børns liv på skærmen, i stedet for at opstille regler om, hvor længe børnene må være digitale.

Forældre har et forkert fokus, når de insisterer på at bestemme, hvor mange timer eller minutter deres børn må sidde med mobil, tablet eller computer.

For det vigtigste er ikke, hvor lang tid børn bruger ved en skærm, mener 19-årige Kristine Sloth. Hun har sin egen kanal på Youtube, hvor titusindvis af unge danskere følger hendes dagligdag. De følger med, når hun farver hår, går i fitnesscenter og drikker kaffe, de hører hendes tanker om at skulle flytte, om pubertet, venskab og om død. Hun er det, man med et engelsk ord ville kalde en influencer.

Undersøgelse Børn og skærmtid Gallup har for Børne- og Socialministeriet spurgt 1.032 repræsentativt udvalgte forældre om deres forhold til deres børns skærmtid. De har svaret på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i, at du/I håndhæver reglen om, at dit barn kun må have skærmtid et bestemt antal timer? Halvdelen af forældrene til 3-4-årige børn erklærer sig enige eller overvejende enige, mens det gælder hele 59 procent af forældre til børn fra 5-10 års alderen. Forældre til børn mellem 11-15 år slækker på kravene, her er det kun 35 procent, som er enige eller overvejende enige i, at de håndhæver, at barnet kun må have skærmtid et bestemt antal timer. Vis mere

»Når børn er i skole og på fritidshjem, er deres digitale devices et fælles samlingspunkt. Så sidder de og ser youtube sammen eller spiller et eller andet. Det er sådan, det er. Skærme er kommet for at blive. Der bliver flere og flere af dem. Så lad os da lave noget ordentligt sammen på vores telefoner i stedet for hele tiden at tale om, hvor mange timer eller minutter, man må være på«, siger Kristine Sloth, som sidder i børne- og socialministerens opdragelsespanel.

Voksne, jeg kender, er virkelig dårlige til at lægge telefonen fra sig. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange timer vores forældre bruger på Facebook hver dag. Kristine Sloth

Så børn bør have lov til at sidde med deres telefoner, hvis de bruger den rigtigt?

»Ja, totalt, så længe forældrene følger med i, hvad børnene laver«.

Hvordan bruger man sin telefon rigtigt?

»Det er vigtigt at kunne lægge sin telefon fra sig. Når man er sammen med andre i det virkelige liv og snakker eller spiser sammen, skal man være nærværende. Det kan mange unge ikke finde ud af. Jeg bliver virkelig stødt, når nogen sidder med deres telefon, når vi snakker«.

»Og så skal forældre fokusere på indholdet og tale med deres børn om det, de ser. Noget af det, børn og unge kigger på, er fordummende, hvis du spørger mig. Andet gør dem kreative eller får dem til at tale om vigtige ting og gør dem klogere. Forældre skal bruge tid sammen med deres børn på Snapchat, de skal få deres børn til at fortælle, hvorfor de så gerne vil lave en Youtube-video. De skal quizze med dem og bruge skærmen til at finde svar. Sæt aftener af til den slags, ligesom mange familier sætter tid af til at se x-factor hver fredag«.

Opdragelsesdebatten Børne- og socialminister Mai Mercado har taget initiativ til 'Opdragelsesdebatten', som skal få forældre og andre til at tage stilling til, hvad god opdragelse er annon 2018. Initiativet består blandt andet af: Ny viden om opdragelse: VIVE og Gallup vil henholdsvis lave en vidensopsamling i Danmark og Skandinavien og en undersøgelse af danskernes syn på opdragelse. Debatside på Facebook og temaside på sm.dk med opsamling: Præsentation af fakta, videoer med dilemmaer, der kan debatteres og deles, små tests om opdragelse og mulighed for at give egen holdning til kende. Ekspertpanel Læs mere om initiativet her. Vis mere

Undersøgelser tyder på, at det ikke er sundt for børn at sidde så meget ved en skærm. Påvirker det dig ikke?

»Unge rører sig sikkert mindre i dag, end da jeg var barn. Det er da bekymrende. Men internettet er blevet en hobby, og der er også meget positivt i det. Det, man ser på Youtube, det, som nogen lægger ud, er det, de taler om. Det kan være samtaler om at få bryster eller om at få en kæreste. Det er da vildt vigtige samtaler om noget, som ellers er tabubelagt. Her kan Youtube virkelig noget«.

»Omvendt er det ikke fedt, hvis det, børn og unge ser, handler om, hvor fedt det er at begynde at drikke alkohol, når man er 12. I stedet for at tale så meget om tidsbegrænsninger for deres børn, skulle forældre hellere hjælpe deres børn med at sortere i indholdet af det, de ser. Det er langt vigtigere, end hvor mange timer og minutter man opholder sig på sin telefon. Det fører kun til konflikter og dårlig stemning«.

Men det er vel forældres rolle at sætte grænser?

»Ja. Men så må de også påtage sig, at de får en utilfreds søn eller datter. For det får man. Og det er min erfaring, at regler på timer og minutter kun holder kort tid. For ingen i familien overholder dem. Heller ikke de voksne. Voksne, jeg kender, er virkelig dårlige til at lægge telefonen fra sig. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange timer vores forældre bruger på Facebook hver dag«.

»Mange forældre ved godt, at de ikke er spor bedre end deres børn, som de vil lave regler for. Det er cykelhjelmen om igen: Man kan ikke kræve noget af sine børn, man ikke selv er klar til«.