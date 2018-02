SKET I UGEN En feberdrøm af et eftermæle

Undskyld, hvis jeg lyder rusten. Jeg kom lidt pludseligt ind i ugen.

Onsdagen forinden vågnede jeg nemlig ud på formiddagen i en gevaldig influenzakoger i mit sommerhus og kunne af radioen forstå, at nu var prins Henrik død. Hvorefter jeg skyndte mig at slukke igen og sørgede for at holde mig neddykket i de følgende fire døgn, hvor jeg omhyggeligt undgik at tænde for noget som helst andet end brændeovnen.

Jeg vidste, hvad der ventede. Og jeg foretrak mine egne kedelige feberdrømme, selv om også de kørte i ottetaller. I øvrigt er der mange gode kollegaer rundt om på de elektroniske medier, som jeg holder af og ikke har lyst til at se ydmyge hverken sig selv eller faget ved at patte på prinsens eftermæle.

Beslutningen havde jeg truffet aftenen forinden, da jeg – vistnok på TV 2 News – hørte tidligere ceremonimester Eugen-Olsen kommentere meddelelsen om, at prinsen ville tilbringe sin sidste tid på Fredensborg Slot, med, at nu skulle han bare se at blive rask. Uden at nogen i studiet turde sige noget.

Så vidste jeg, hvilken slags højtid der stod for døren. Det store royale rundhyl. Med daglange soppeture i eget mundvand. Hvor den afdøde ville blive portrætteret som en nordkoreansk diktator – nemlig: et uovertruffent væsen. Verdensmester i alt fra kampvognskørsel og porcelænsmaling over dyrkning af kvæder og til haikudigtning samt baglæns hækkeløb. Og at man fra da af kun, når alle andre kilder var udtømt, ville hente materiale i virkeligheden til de historier, journalister og andre undersåtter med blomster og afskedsbreve på diverse pladser, nu skulle i gang med at fortælle hinanden.

Prins Henriks gæstebud

Med lange mellemrum stak jeg dog – af ren og skær uforsigtighed – periskopet oven vande for at se, hvor langt de var kommet. Men de blev bare ved og ved og ved, kunne jeg konstatere i løbet af de to sekunder, det tog mig igen at kaste mig over fjernbetjeningen som over en håndgranat med trukket split.

Hele det kongelige kæleri gik i gang. Med vidskræmt ærbødighed, hvor frysende journalister og prinsens tennisvenner, en landmåler fra Rødovre og to dagplejemødre med yngel i fællesskab strikkede en ny historie sammen om prinsen, som hele landet så kunne ophøje til uimodsigelig lov. Hvorefter klog-i-Jylland-koryfæer som kulturminister Mette Bock og Jens Gaardbo løftede det hele endnu et niveau i vejret ved at forklare, at alt, hvad vi nu så ske, gav dem ret i alt muligt, de altid havde ment. Prins Henriks gæstebud kan vi kalde historien. Om den generøse, farverige, lattermilde, åndrige og ... (ja, det var der nogen, der sagde) ydmyge prins, som små mennesker i lille jantelovsbefængte Danmark ikke magtede at rumme. Og snart kunne alle remsen udenad og selv gentage den for de rullende kameraer, der syntes opstillet overalt.

Meget af det sagte er sikkert sandt. Men for pokker, Danmark. Behøver vi at lægge en prins i graven med samme sødladne medvindsånde, som dommerne i ’X Factor’ betjener sig af, når de skal smide en 12-årig, der næsten kan synge, ud af programmet på en måde, så det lyder som en pladekontrakt?

For et halvt år siden fór vi rundt og fortalte historien om en forkælet prins, som tre ud af fire adspurgte, ifølge Gallup, mente havde svigtet sin kone ved ikke at ville begraves sammen med hende, ved at have meldt afbud til hendes 75-års fødselsdag og ved i et kvart århundrede at have udtrykt fortørnelse over, hvad der vel må betegnes som et first world problem: ikke at blive kaldt konge. Hvilket et stort flertal så heller ikke mente, at han skulle.

Nå. Fred med ham og det. Vi mener åbenbart, hvad vi har lyst til at mene. På dagen. Men man gad måske godt at vide, hvilken en historie de vil fortælle om 100 år, når de skal forklare, hvorfor dronningen ligger så alene i Roskilde.

Giv så direktøren den bonus

Man får ikke altid som fortjent. Nogle gange falder der en bonus.

Og lige så heldigt prinsens eftermæle synes at have udviklet sig i løbet af det første par døgn, da han ikke længere selv bestyrede det, lige så pludseligt synes indsatsen fra seks direktører i Banedanmark at være vokset i værdi, da man ved udgangen af 2016 skulle tage stilling til, om de skulle have en bonus på 100.000-125.000 kr., selv om det nye signalsystem for anden gang var forsinket og fordyret.

Det skulle de, kunne DR Nyheder forleden afsløre. For de havde alligevel ydet en særlig indsats, lød forklaringen.

Og endnu en glædelig nyhed: Direktøren i Region Hovedstaden, som stod i spidsen for at indføre det ulyksalige it-system Sundhedsplatformen, fik sin bonus på 100.000 kr. Ikke, fordi platformen fungerede. Bare fordi det var lykkedes at implementere systemet.

Og i det lys er der jo mange, som kunne have fortjent en bonus. Diverse ledere i Jehovas Vidner for deres resolutte forberedelse af verdens undergang. Selv om den ikke indtraf præcis på de ventede datoer, var forberedelserne sikkert grundige. Og hvad med Mahatma Gandhi for at have udryddet vold som politisk redskab? Der udveksles ganske vist stadig et hårdt ord fra tid til anden, men at han arbejdede på sagen, det kan man dårligt tage fra ham.

Heller ikke i døden får man nødvendigvis løn som fortjent. Nogle bliver kørt rundt oppe i byen i rustvogn til lyden af deres egen honnørmarch og kan selv vælge, om de vil ligge, hvor man har gjort plads til dem i en sarkofag til 29 mio. kr., eller om de hellere vil brændes og lade asken fordele, som de nu finder det poetisk og passende i forhold til diverse udeståender i familien. Andre kan bare ligge nede under Rådhuspladsen og glo i 10 stive århundreder, mens religions- og verdenskrige fejer hen over pladsen som skiftende vejrlig, og københavnerne med jævne mellemrum fejrer en eller anden Absalon, der først senere kom dryssende, som byens grundlægger. Så meget desto dejligere må det være for resterne af de 20 mænd, kvinder og børn, som arkæologer fra Københavns Museum har udgravet, omsider at få lov til at lade deres bene tale.