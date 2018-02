Sagt i ugen

Der kan være flere grunde til at melde sig ind i den amerikanske riffelforening, NRA, der kæmper for retten til at bære skydevåben, f.eks. stribevis af rabatter.

Det fortæller Brian W. fra Harrisburg i Pensylvania på NRA's hjemmeside.

»Det første, jeg gjorde, da jeg blev medlem af NRA, var tilmelde mig NRAs Visakort. Efter mit første køb med kortet fik jeg 40 dollar (240 kr.). Det er som om NRA ligefrem betaler mig for at deltage i kampen for frihed«, skriver Brian W.

Men ikke længere. First National Bank of Omaha, der udsteder NRA's Visakort, har trukket sig fra samarbejdet med våbenlobbyen efter opfordringer til boykot på de sociale medier. Og lørdag formiddag amerikansk tid satte flyselskaberne Delta og United en stopper for deres rabatsamarbejde med NRA tilbage.