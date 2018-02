10 nedslag på 10 års kamp om åbenhed I 2009 - efter syv års arbejde - konkluderede offentlighedskommissionen, at borgerne skulle have bedre mulighed for at kigge myndighederne i sømmene. Siden er der sket meget.

2009: Efter syv års arbejde konkluderer offentlighedskommissionen, at borgerne skal have bedre mulighed for at kigge myndighederne i kortene. Et snævert flertal anbefaler, at man begrænser mediernes adgang til dokumenter udvekslet mellem ministerier, styrelser og Folketinget.

2011: Det lykkes ikke for VK-regeringen at få vedtaget den nye lov inden valget i august, men embedsmænd i Justitsministeriet arbejder videre ad samme spor, efter regeringsmagten skifter.

2010: Socialdemokratiet kritiserer VK-regeringen, fordi de med en ny ministerbetjeningsregel ønsker at mørklægge dokumenter, der bruges til ministerbetjening.

2012: S-R-SF-regeringen tager bolden op efter VK-regeringen og indgår en politisk aftale med Venstre om at ændre offentlighedsloven og skabe et »fortroligt rum« mellem minister og embedsmænd.

2013: Trods advarsler og demonstrationer strammer S-R-SF-regeringen loven med stemmer fra V og K. Den udskældte ministerbetjeningsregel, som Socialdemokratiet var imod i 2010, indføres samtidig ved lov.

2014: Loven træder i kraft 1. januar, men bliver hurtigt kritiseret for at mørklægge for meget. Flere partier kræver, at en planlagt evaluering af loven fremrykkes.

2015: SF, Radikale og Konservative, der stemte for loven i 2013, vender sig mod den. De vil ændre tre paragraffer: 22, 24 og 27, som begrænser offentlighedens mulighed for at kontrollere magthaverne.

2016: Ombudsmanden konkluderer, at paragraf 24, ministerbetjeningsreglen, har ført til »væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt«.

2017: Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) præsenterer sit forslag til en mere lempelig lov for forligspartierne.Ministerbetjeningsreglen stryges. I stedet indføres to nye bestemmelser, som giver mulighed for mørklægning.

2018: Et udkast til et nyt lovforslag bliver lækket til pressen og får kritik fra eksperter, der ikke mener, at det skaber mere åbenhed. SF og Radikale gør det klart, at de vil opsige forliget bag loven, hvis der ikke sker væsentlige ændringer under forhandlingerne.