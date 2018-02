Årelang politisk kamp for mere åbenhed kulminerer: SF og R affejer Papes udspil og vil opsige forlig SF og R vil opsige forlig om offentlighedsloven, hvis ikke regeringen leverer indrømmelser om markant mere åbenhed. Justitsministeren forsvarer lovudkastet.

Efter månedlange drøftelser affejer flere partier nu regeringens udkast til en ny offentlighedslov.

Forligspartierne Radikale Venstre og SF konstaterer, at de vil opsige forliget og dermed bane vej for en ny og lempeligere offentlighedslov efter et valg, hvis ikke regeringen leverer markante lempelser.

»Jeg mener ikke, at man med det her lovudkast kan tale om, at der er en væsentlig lempelse i adgang til at kigge magthaverne i kortene, som var vores kriterium. Det skulle ikke være kosmetik. Det skulle være en væsentlig udvidelse af adgangen til aktindsigt«, siger R-leder Morten Østergaard og tilføjer:

Udkast til ny lov Regeringen har lavet et udkast til en ny offentlighedslov, men ifølge kritikere skaber udkastet ikke mere åbenhed. For selv om man fjerner den såkaldte ministerbetjeningsregel i paragraf 24, opretter man to nye bestemmelser, som giver mulighed for mere mørklægning. Regeringen fjerner paragraf 24. Den betød, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning. Regeringen foreslår til gengæld to nye bestemmelser, som har samme effekt. En ny udgave af paragraf 24 betyder, at dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller forskellige ministerier i forbindelse med forelæggelse af sager for regeringen eller i forbindelse med møder mellem ministre, er undtaget. Den nye paragraf 29 A betyder, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om den interne og politiske beslutningsproces i dokumenter, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Medmindre de er sendt ud af huset. Vis mere

»Det er ikke tilstrækkeligt til, at vi vil lade os binde af det her forlig efter et folketingsvalg«.

SF-formand Pia Olsen Dyhr er »vanvittig skuffet« over regeringens lovudkast.

»Det er slet ikke vidtgående nok. Det er ligesom at have den samme kage, men at lave lidt om på glasuren. Hvis det er det her lovudkast, eller de regler, der er i dag, der står tilbage ved valget, er SF ikke en del af forliget«, siger hun.

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at det forslag, regeringen har lagt på bordet, betyder en entydig lempelse af offentlighedsloven

Selv om begge partier er indstillet på at forhandle, vurderer flere kilder tæt på regeringstoppen, at udmeldingen fører til en de facto-opsigelse af forliget inden næste valg. Det skyldes til dels, at regeringen har brugt flere måneder på at blive internt enige om et udkast, dels, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet ventes at gå med til væsentlige lempelser, lyder analysen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ønsker ikke at stille op til et interview, men skriver i en mail:

»Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at det forslag, regeringen har lagt på bordet, betyder en entydig lempelse af offentlighedsloven«.

Vurderinger frem i lyset

Siden offentlighedsloven blev ændret i 2013, er den blevet skarpt kritiseret fra flere sider for at begrænse borgernes mulighed for at kigge magthaverne i kortene. Forrige år konkluderede Folketingets ombudsmand, at loven indskrænkede retten til aktindsigt.

Omdrejningspunktet har været ministerbetjeningsreglen, som i dag mørklægger dokumenter, der bruges eller kan bruges til at assistere ministre. V-LA-K har i regeringsgrundlaget lovet at lempe reglen, men flere eksperter har i denne uge vurderet, at regeringens udkast reelt ikke skaber mere åbenhed. En af dem er offentlighedsrådgiver på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen:

Vi står midt i et forhandlingsforløb, så det kan jeg ikke svare på

»Det vil give mindre åbenhed. Man indsnævrer særligt retten til aktindsigt i bemærkningerne til lovudkastet«.

Udkastet lægger godt nok op til at lempe den mest kritiserede paragraf, men tilføjer samtidig helt nye bestemmelser, som betyder, at regeringen kan mørklægge dokumenter »om den interne og politiske beslutningsproces«, hvilket vil få samme effekt som den nuværende lov. Konkret kræver R og SF derfor som minimum, at faglige vurderinger fra embedsværket skal kunne komme frem i lyset, efter at en minister har fremlagt et lovforslag. Liberal Alliance støtter regeringens udkast, men politisk ordfører Christina Egelund vil ikke svare på, om partiet stemmer for forslaget.

»Vi står midt i et forhandlingsforløb, så det kan jeg ikke svare på«, siger hun.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, har ingen kommentarer.