Tysk turist på fisketur finder stjålet kirkesølv

Det brøler og rasler under den tynde motorhjelm på firhjulstrækkerne. Som om djævlen er fanget i en konservesdåse. Her i Tanzania er de røde jordveje så ujævne, at det hugger i karrosseriet, så en hvid dreng hurtigt kan blive køresyg. Også af varmen, af larmen og af det kaotiske, uregulerede liv omkring ham.

I Jakob Ejersbos roman ’Liberty’ er Afrika ikke ’det mørke kontinent’, men en tornado i fuldt dagslys. Og heldigvis har den svenske instruktør, Mikael Marcimain, ramt netop den version i DR’s nye tv-dramatisering af Ejersbos bog. Bilerne, der brøler, er nemlig fra seriens premiereafsnit, hvor 15-årige Christian indleder sin eksiltilværelse sammen med sin far, Niels, sin mor, Kirsten, og sin lillesøster, Annemette.

Niels er udsendt entreprenør med ambition om at skabe andelstankegang blandt bomuldsbønderne, og Kirsten er sygeplejerske for Læger uden Grænser. Det er humanisme med et fast blik, men med sine altid lidt angste øjne giver skuespiller Carsten Bjørnlund også sin karakter en dybde, hvor man fornemmer varslet om apokalypsen.

Dem er der mange af her i første afsnit, varslerne. For mange.