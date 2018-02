Fakta om kulde: Cykelturen bliver hårdere, batterierne er pressede, men det er nemmere at kløve brænde Kuldegraderne kan være en kende trælse, men de gør også nogle ting nemmere.

Det er sådan set et stykke tid siden, vi har haft noget, der blot minder om vinter.

Så hvordan er det lige, vi håndterer hverdagen, når termometeret viser vejrmæssig undergang og når ned i den blå del af temperaturskalaen?

Her er Politikens guide til vinteren for dem, der har glemt det der med kuldegrader og blåfrosne øreflipper.

Cykelturen.

Kold luft har større massefylde end varm luft. Derfor har du en større luftmodstand end på en varm sommerdag, hvis vi bevæger os ud på cyklen. Det er vel at mærke luftmodstand, der kan mærkes. Ifølge DMI er den procentvise forskel i luftmodstanden mellem en temperatur på 0 grader og en på 20 grader på hele syv procent.

Batterier.

Cykellygterne - og de mange elcyklers drivkraft - påvirkes også. Levetiden for batteriet falder et sted mellem 13,7 og 50 procent, når termometeret viser 0 grader og ikke 20 grader. Forklaringen er den, at ithium-ionerne bevæger sig langsommere i batteriet og derfor skaber mindre strøm. Kulden påvirker også mobiltelefonen, der ikke bryder sig om at blive udsat for alt for lave temperaturer. Læg den i inderlommen - eller i en handske, så den beskyttes lidt mod vejrliget, lyder rådene. Og lad i øvrigt være med at oplade et koldt batteri. Lad det få varmen lidt, inden det forbindes med stikkontakten.

Chillfaktor.

Der er kuldegrader. Og der er vindstyrker. Tilsammen giver de det såkaldte kuldeindeks - af nogle kaldt en chillfaktor - der er en målestok for, hvor koldt det vil føles at være. Blæsevejr presser så at sige kulden ind i knoglerne på de vovehalse, der bevæger sig udendørs i kombinationen af solide vindstyrker og lave temperaturer. En pæn vind kan få fem graders kulde til at føles som 15 graders kulde. Begynder vi at ryste af kulde er årsagen, at de skal skabe varme i musklerne. Samtidig trækker blodkarene sig sammen, så varmen kan holdes inde ved de indre organer. Ved ekstrem kulde kan den funktion imidlertid ophøre, så kroppen pludselig føles meget varm. Resultatet er, at ofre, der er ved at fryse ihjel, i en del tilfælde har reageret ved at tage overtøjet af.

Tøjvask.

Så er det nu, hvis vasketøjet har hobet sig op. Intet tørrer tøj som gode, gedigne frostgrader. Godt nok er tørretumbleren mere effektiv om vinteren, fordi indendørsluften indeholder mindre vanddamp, men den kan ikke slå kombinationen af tørresnor og klar frostluft.

Brændehugning.

Foto: Bonnerup Claus En brændestabel.

En brændestabel. Foto: Bonnerup Claus

Kuldegraderne vil - når de har varet et par dage - få saften i træet til at fryse. Fordelen for brændeovnsejere er, at det dermed bliver lettere at kløve brændeknuderne. Så der er intet bedre tidspunkt at svinge øksen på end i frostvejr.

Vinterdæk.

Der er en betydelig forskel på, hvordan bildækkene klarer vintervejret. Har man - noget optimistisk - beholdt sommerdækkene på Kadetten, så vil bremselængden ved en normalhastighed på 50 km/t være cirka dobbelt så lang på en vinterglat vej sammenlignet med vinterdækkene. Det er især de våde eller snedækkede vejbaner, der udgør forskellen mere end det er temperaturen. Men lave temperaturer kan give et dårligere vejgreb og dermed påvirke for eksempel bilernes elektroniske sikkerhedssystemer så som ESP.