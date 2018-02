19-årig kvinde får ti dages betinget fængsel for deling af sexvideo

Det koster en 19-årig kvinde ti dages betinget fængsel, at hun i oktober 2015 sendte en sexvideo af to 15-årige til en veninde i en besked på Facebook.

Det har Retten i Lyngby besluttet mandag, hvor den sjette af de såkaldte prøvesager i et stort kompleks om deling af børneporno er blevet behandlet.

Da kvinden delte videoen, var hun 17 år, og i retten mandag nægtede hun sig skyldig og forklarede, at hun ikke kunne huske at have sendt den. Sagen kom som et chok for hende.

»Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at hun er ganske ked af de her omstændigheder og af at være involveret i det«, sagde forsvarer Mai-Brit Storm Thygesen i sin procedure og fortsatte:

»Det er i den laveste del af prøvesags-niveauet. Der er nogle omstændigheder, som gør, at vi ryger under niveauet for, hvad man overhovedet kan dømme for«.

Frifundet for den ene ting

Forsvareren pegede på, at en dom får store konsekvenser for den unge kvinde. Det kan forhindre hende i at få lov til at arbejde på et børnehjem i udlandet, som hun gerne vil, da der kræves en ren børneattest.

Den 19-årige var både tiltalt for deling af børneporno og blufærdighedskrænkelse. Hun er dog blevet frifundet for at have krænket pigen, som modtog videoen.

Det skyldes, at pigen, som modtog videoen, kan have efterspurgt den selv.

Sagen udspringer af en sag fra 2015, hvor seksuelt samkvem mellem en 15-årig pige og dreng blev optaget. To drenge fik bøder på 2000 kroner for at dele videoen.

Siden fortsatte videoerne dog med at blive spredt via Facebook. Flere end 1000 unge sigtes for at dele videoerne.

Anklager Bente Schnack har argumenteret for, at deling af videoen skal give betingede fængselsstraffe.

»Det er meget, meget krænkende for ofrene til evig tid at være udstillet på nettet. Der er man magtesløs«, sagde anklageren i sin procedure mandag.

I de andre prøvesager er der uddelt betingede fængselsstraffe på mellem 10 og 40 dages fængsel for delinger til mellem 7 og 34 forskellige personer.

Retten i Lyngby har i prøvesagen og tre tidligere prøvesager afvist at tage stilling til spørgsmålet om erstatning til de to 15-årige i videoen. Der skal tages stilling samlet, lyder det.

I den nyeste sag med den 19-årige kvinde har retten dog afvist, at drengen blev krænket.

I to prøvesager i Østjylland har pigen fået tilkendt 10.000 kroner i hver sag, mens drengen i den ene ikke får noget og i den anden sag får 5000 kroner.

