Forsvarere kritiserer anklage om svindel for 420 millioner

Bagmandspolitiet beskyldes for nærmest at have ladet sig misbruge af pensionsselskabet PKA til at rejse en straffesag om bedrageri for 420 millioner kroner.

Det er forsvarerne for de to tiltalte i affæren om selskabet Genan, der i en pressemeddelelse mandag rejser kritik af Bagmandspolitiet.

»Det er beskæmmende, at Bagmandspolitiet ikke har forstået helt grundlæggende fakta i sagen«, udtaler den ene advokat professor dr. jur. Erik Werlauff. Han forsvarer den ene tiltalte, der er revisor.

Werlauff og den anden forsvarer, advokat Jakob Lund Poulsen, siger, at anmeldelsen mod stifteren af Genan, 75-årige Bent A. Nielsen, 'fremstår som et skaktræk i en række uoverensstemmelser' mellem Bent A. Nielsen og PKA, som overtog selskabet.

Genan i Viborg er blevet fejret som et succesrigt grønt selskab, som har genbrugt gummi fra bildæk.

Imidlertid blev et bankkonsortium ført bag lyset til at udbetale et lån i 2013. Virkningen var, at bankerne tabte de 420 millioner kroner eller blev udsat for en væsentlig risiko for tabet, hedder det i anklageskriftet.

Retten skal afgøre sagen

PKA tabte mere end en milliard kroner på engagementet med Genan, som PKA overtog i 2014. I øvrigt skal revisionsselskabet Deloitte ifølge finans.dk have betalt en halv milliard kroner i erstatning.

Men Genans vanskeligheder skyldes især den uro, som den nye ledelse og PKA og Deloitte skabte, hævder de to forsvarere i mandagens pressemeddelelse. Desuden spiller den nye ledelses 'manglende kendskab til markedet, produktion og produkter' en rolle, hedder det.

Om der er begået bedrageri, skal Retten i Viborg afgøre, og i sagen indgår også en anklage mod Bent A. Nielsen for mandatsvig for 73 millioner kroner. Retssagen er endnu ikke berammet. Det ventes at ske tirsdag i et retsmøde.

I øvrigt har Bent A. Nielsen besluttet at frafalde sit ønske om et blive beskyttet af et navneforbud.

»Min klient nægter at være skyldig i nogen strafbar handling og ønsker efter eget valg at kunne kommentere sagens forhold i pressen - måtte dette findes nødvendigt og hensigtsmæssigt«, siger advokat Jakob Lund Poulsen.

Derimod vil den tiltalte revisor have retten til at nedlægge et navneforbud.

