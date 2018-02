Fakta

Børn og skærmtid

Børn og skærmtid

Gallup har for Børne- og Socialministeriet spurgt 1.032 repræsentativt udvalgte forældre om deres forhold til deres børns skærmtid.

Forældren har svaret på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i, at du/I håndhæver reglen om, at dit barn kun må have skærmtid et bestemt antal timer?

Halvdelen af forældrene til 3-4-årige børn erklærer sig enige eller overvejende enige, mens det gælder 59 procent af forældre til børn fra 5-10 års alderen.

Forældre til børn mellem 11-15 år slækker på kravene, her er det 35 procent, som er enige eller overvejende enige i, at de håndhæver, at barnet kun må have skærmtid et bestemt antal timer.

