Lønmodtagere forventer nyt sammenbrud tirsdag De ansatte i regionerne forventer ikke en aftale om en overenskomst tirsdag med Danske Regioner. Tværtimod.

Forhandlingerne om overenskomster i det offentlige er gået i hårdknude.

Fredag brød forhandlingerne sammen for de statsligt ansatte. Mandag gik kommuner og lønmodtagere fra hinanden i splid.

Og chefforhandler for de regionalt ansatte Grete Christensen forventer et lignende resultat tirsdag, når Danske Regioner og de relevante fagforeninger mødes.

»Med mindre de overrasker os vildt ude i Danske Regioner, så er det sædvanligvis rammen fra det kommunale område, der lægges til grund for det regionale resultatet, siger hun.

»Så der er ikke store forventninger til i morgen. Men vi giver det en chance, og så må vi høre, hvad de har at sige.

Hvor realistisk er det, at I når til et andet resultat end et sammenbrud i morgen?

»Det vil overraske mig rigtig meget, hvis de kan byde på noget andet.

Onsdag er der deadline for varsling af en eventuel konflikt. Det kan både være en lockout fra arbejdsgiverne eller en strejke fra lønmodtagerne.

Ifølge Grete Christensen sidder varslingerne løst med to dage tilbage.

»Vi er meget tæt på, at der bliver sendt konfliktvarsler. Så vil det afhænge af det arbejde, der skal gøres i forligsinstitutionen, om det ender i konflikt eller ej, siger hun.

»Men som det ser ud lige nu, er det min opfattelse, at det er en alvorlig situation.

