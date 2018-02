Regeringens store kystprojekt er fortsat langt fra land

Når unge ender i et misbrug, med en psykisk sygdom, på gaden eller i fængsel, har de langtfra altid forældre, som selv har bakset med den slags problemer.

Tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (Vive) viser, at hver anden udsat ung mellem 18 og 24 år kommer fra ’almindelige’ familier. Almindelige i den forstand, at mor og far ikke selv har haft sociale og psykiske problemer i form af psykisk sygdom, misbrug, hjemløshed eller fængselsdomme.

Tallene tyder på, at social arv ikke spiller så stor en rolle, som hidtil antaget. Derfor skal Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, sammen med et hold forskere kigge nærmere på, hvad der så skaber udsathed blandt unge mellem 15 og 30 år.

»Vi har fået et nærmest deterministisk syn på social arv. Hvis man som ung har en bestemt type forældre og en bestemt type social baggrund, er din fremtid bestemt på forhånd. Men det forklarer ikke al udsathed«, siger Noemi Katznelson og henviser til tallene fra Vive’s undersøgelse, der viser, at over 75 procent af forældre til udsatte ungehar uddannet sig efter folkeskolen, og at 66 procent af forældrene har arbejde.