Flere små veje er lukket af sne på Bornholm

Politiet fraråder tirsdag bornholmerne at begive sig ud på vejene på den nordlige del af øen, med mindre det er strengt nødvendigt.

Sneen og fygningen volder flere steder problemer, men billedet er meget blandet, lyder det fra politiet.

Tidligt tirsdag kom politiet med opfordringen om at undgå unødvendig udkørsel, men om formiddagen er meldingen ændret en smule.

Mange bilister er kørt fast eller havnet i grøften, og derfor melder Falck om en vis ventetid.

I øvrigt har forsvaret meldt sig med hjælpende hænder. To pansrede mandskabsvogne fra Almegaard Kaserne er ifølge Bornholms Tidende kørt i stilling eller er ved at blive det tirsdag. De var sidst i sving for fem år siden.

På grund af vejret er nogle skoler lukket tirsdag, skriver Bornholms Tidende.

Også i Nordjylland har trafikanter mærket sneens virkninger. Tirsdag morgen blev Frederikshavnmotorvejen spærret for trafik i sydgående retning ved Vodskov. Fem-seks biler var stødt sammen.

Andre steder stødte både små og store køretøjer sammen på grund af de glatte veje, oplyser Nordjyllands Politi.

ritzau