Geus: Bedre grundvandsmodel kan hindre oversvømmelser

Under vores fødder varierer grundvandsstanden Det er ikke noget, man tænker over til hverdag, og det har der hidtil egentlig heller ikke været nogen grund til.

Men grundvandet er begyndt at stige i en grad, der skaber problemer mange steder i landet, og den stigende nedbør på grund af klimaændringerne vil gøre det værre.

Det meget våde efterår, som betyder, at der i ugevis har stået vand på markerne mange steder i landet, har for alvor bragt problemet frem i lyset. Der er brug for at få mere overblik over, hvornår og hvor grundvandet stiger så meget, at det kan skabe problematiske oversvømmelser.

Der er dynamik i grundvandsspejlet. Det varierer meget, og det går hurtigt

Det er ikke så ligetil. Som det fremgår af kortet, kan der være store lokale forskelle på vandstanden i det terrænnære grundvand. Og det er ikke nødvendigvis sådan, at der er langt ned til grundvandet under en bakke, mens det står højt under fladt terræn.

»Der er dynamik i grundvandsspejlet. Det varierer meget, og det går hurtigt. En 4-dages periode med meget nedbør kan få spejlet til stige med en meter inden for meget kort tid, og i de højtliggende områder varierer det måske med tre-fire meter mellem en meget tør sommer og en meget våd vinter«, siger seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Derfor arbejder han og andre forskere på at få skabt en mere præcis model for hele vandkredsløbet. Det er ikke længere nok kun at interessere sig for regnen og de vandløb, som kan lede vandet væk.

Noget af det indfiltreres til grundvandet, og noget af grundvandet kommer op. Derfor skal det med, og det hele skal kobles med vejrdata og -prognoser.

»Problemet med terrænnært grundvand er, at det er superkomplekst og påvirkes af rigtig mange ting«, forklarer Hans Jørgen Henriksen.

Utæt kloak virker som drænrør

Ud over nedbøren har det stor betydning, om vandet ligger under sand- eller lerjord.

Grundvandsspejlet påvirkes også af indvinding af vand til drikkevand – selv om det pumpes op fra de dybereliggende grundvandsmagasiner – af markvanding, af dræning og af kloakering.

Utætte kloakrør fungerer nemlig også som drænrør, så hvis de skiftes ud, kan man pludselig få problemer med en højere grundvandsstand. Det er set flere steder i landet.

Geus har allerede en model, som ved sammenligning med kendte tilfælde af både tørke og oversvømmelser, for eksempel Storåens oversvømmelse af Holstebro i 2007, har vist sig at være tæt på virkeligheden.

Men modellen mangler nogle data for vandløbene.

Den er heller ikke finmasket nok, og hvis den skal kunne bruges til at se fremad, skal den køre i realtid, siger Hans Jørgen Henriksen.

Han taler om en ’hydrologisk vejrudsigt’, som kan bruges både til klimatilpasning og i beredskabet.

Blandt andet fordi den vil give prognoser for, hvor og ikke mindst hvornår der vil opstå problematiske oversvømmelser. Så kan myndighederne få nogle dages varsel og se, hvornår de skal sætte ind med foranstaltninger for at holde vandet tilbage og time deres indsats efter, hvornår afstrømningen vil kulminere.

En bedre model vil også give mulighed for i planlægningen at tage højde for, at klimaændringerne i løbet af de kommende årtier vil give endnu mere regn og dermed få det terrænnære grundvand til at stige endnu mere.