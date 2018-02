Snefygning flere steder i landet og kulde, der vil føles som minus 15 grader Vinden tager til i løbet af dagen. Snefygning på Bornholm, Lolland-Falster og i Trekants-området.

Det var virkelig koldt her til morgen. Nærværende journalist endte med at smide cykelhjelmen for i stedet at hive hætten op om ørerne.

Men de koldeste temperaturer faldt dog i Nordsjælland og Roskilde, hvor termometret viste tæt på minus otte grader, fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Henning Gisselø.

Alligevel var det ikke her, det føltes koldest. For vindstyrken var højest langs kysterne i Kattegat. Sådan fortsætter det også i dag, og det bliver derfor nord- og østjyderne, der vil opleve den værste kulde. Med temperaturer på minus 5-6 grader og vindstyrke tæt på kuling, som er 14-15 meter i sekundet, vil det nemlig føles som minus 15-16 grader, forklarer Henning Gisselø.

Det er et kraftigt højtryk over Nordskandinavien, der sender den kolde luft ned over landet fra nordøst. I løbet af i dag vil der dannes et mindre, men intenst lavtryk i Østersøen, som vil bevæge sig mod vest og give kraftige snebyger. Samtidig tager vinden til.

Værst på Bornholm

På Bornholm og i Trekantsområdet - Vejle, Fredericia, Middelfart, Kolding - må man forvente snefygning i eftermiddag. I aftentimerne gælder det måske også på Lolland-Falster. Værst bliver det dog på Bornholm, hvor man blandt andet kan risikere lukkede veje.

I den kommende nat kan temperaturen snige sig ned på minus 10 grader med jævn til hård vind fra øst og nordøst. Midt på ugen svækkes højtrykket over Skandinavien og varmere luft fra Atlanterhavet vil formentlig trænge den meget kolde luft over Danmark væk, og så kan der komme sne.

Egentlige kulderekorder kommer vi ikke til at se i denne omgang, spår Henning Gisselø. Kulderekorder opstår nemlig næsten altid i vindstille vejr. Og vindstille er det bestemt ikke derude.