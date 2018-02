Forhandlingerne kan gå tre veje: Få overblik over de vigtige datoer Overenskomstforhandlingerne er faretruende tæt på at udvikle sig til en storkonflikt. Men hvornår sker det? Og hvad er de mest sandsynlige scenarier?

Sent mandag aften kollapsede endnu et forhandlingsforløb om en ny overenskomstaftale - denne gang for de tæt på en halv million kommunalt ansatte. Det skete efter, at forhandlingerne mellem innovationsminister Sophie Løhde (V) og statens chefforhandler, Flemming Vinther, kuldsejlede allerede fredag aften. Dermed er det også forventningen, at dagens forhandlinger i regionerne ender i sammenbrud.