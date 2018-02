Hypnotisør om overgrebsanklage: Hun var insisterende

En 43-årig hypnotisør nægter, at han har krænket en række kvinder under hypnosebehandling og udnyttet flere af kvindernes behandlingsmæssige afhængighed til at få sex.

Der fortæller manden i Retten i Glostrup tirsdag. I alt er han tiltalt for 17 forhold mod ti kvinder.

Anklagerne handler om voldtægt, blufærdighedskrænkelse og udnyttelse af flere kvinders behandlingsmæssige afhængighed til at skaffe sig samleje.

De fleste krænkelser skal være foregået på klinikken Hypnotic i Rødovre Centrum, imens han havde kvinderne i behandling. I dag er klinikken lukket.

Den groveste anklage drejer sig om, at han fra juli 2015 til juni 2016 skal have seksuelt misbrugt en 16-årig pige otte gange, imens hun var i hypnose. Han fik blandt andet pigen til at give ham oralsex, lyder det.

Sådan hænger det dog ikke sammen, forklarer den 43-årige, der dog erkender, at det er sket.

»Hun begynder at kysse. Idet jeg panikker, begynder hun samtidig at knappe mine bukser op. Jeg føjer hende«, siger han og fortæller, at han efterfølgende gange følte sig 'fanget' i det:

»Jeg prøver at finde på undskyldninger for, at det ikke skulle ske, men hun var insisterende. Jeg fortæller hende, at jeg ikke må. Det er forkert. Så siger hun: Vil du tage det eneste gode fra mig?«.

Tiltalt for flere forhold

Foruden oralsex skal hypnotisøren også have berørt pigen i skridtet, imens hun var i hypnose. Det var dog blot en del af behandlingen, forklarer han. Det handler om at mærke en følelse, lyder det.

»Så spørger man ind til, hvad er det for en følelse. Hun fortæller, hvor hun mærker den henne. Så arbejder man videre med det«.

»Jeg følger det, som de har brug for. Man er ikke væk under hypnosen. Man ved godt, hvad der foregår«, siger han.

Hypnotisøren er desuden tiltalt for at have have haft sex med en kvinde i februar 2014 på klinikken.

Tiltalen lyder på, at der er tale om en voldtægt, men anklageren har også rejst en subsidiær tiltale om, at han misbrugte hendes behandlingsmæssige afhængighed til at få sex med hende.

Han skal også have voldtaget en 17-årig pige under en hypnosebehandling i Hedehusene i 2010.

Ifølge anklagen krænkede han også syv andre kvinders blufærdighed – blandt andet ved at beføle dem på kønsorganerne uden på tøjet. Det nægter han ligeledes.

»Alle dem her er nogle, som har brug for at blive set og hørt«, siger han.

ritzau