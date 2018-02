Gående mand blev påkørt og dræbt ved Viborg

FOR ABONNENTER

Der foregår et anstrengt såkaldt blame game på øverste hylde i dansk politik i disse dage. De kuldsejlede overenskomstforhandlinger risikerer at sende tusindvis af offentligt ansatte ud i storstrejke eller lockout.

Men hvordan er det nået hertil, og hvem har ansvaret for miseren, arbejdsgiverne eller lønmodtagerne?

Innovationsminister Sophie Løhde (V) står midt i orkanens øje og bevæger sig i disse dage ind i en afsluttende fase af et psykologisk spil, som startede for mere end et år siden.

Lønmodtagernes forhandlere nærer en udpræget respekt for Løhdes faglighed og hæfter sig ved, at hun formår at sætte sig igennem over for ministeriets embedsmænd, ligesom hun er inde i selv små detaljer i forhandlingerne.