Horsens-borgmester: Vi har stor vækst, men stadig brug for de udflyttede jobs Horsens borgmester, Peter Sørensen (S) anser det for »klynk«, at en lang række kritikere frygter for De Økonomiske Råds faglige fremtid og uafhængighed.

Regeringen får hård kritik fra økonomiske eksperter og interesseorganisationer i ind- og udland for at tvangsflytte De Økonomiske Råds Sekretariat (DØR) og den finanspolitiske vagthund fra Amaliegade i det centrale København til Horsens i Østjylland.

Regeringen bruger ingen faglige argumenter og medgiver, at udflytningen af de 37 arbejdspladser på kort sigt vil svække fagligheden i institutionen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) skriver til Politiken, at han »tror godt«, at det med tiden »kan lade sig gøre at få en fornuftig sekretariatsbetjening i Horsens«.

Når hensynet til DØR's faglighed og uafhængighed efter alt at dømme ikke bliver varetaget, så må udflytningen handle om at skabe en »bedre balance« i Horsens og Østjylland.

Men hvordan hænger det sammen med, at Horsens, ifølge Danmarks Statistiks fremskrivninger, er Jyllands topscorer i befolkningstilvækst?

Opadgående spiral i Østjylland

Horsens borgmester Peter Sørensen (S) forklarer i et interview med Politiken, hvorfor kommunen og Østjylland trods en status som vækstmotor har brug for de statslige arbejdspladser fra vismandsinstitutionen.

Det går skide godt i Horsens med mange erhvervsaktive tilflyttere?

»Ja, det er fuldstændig rigtigt. De seneste ti år er det lykkedes os få sat gang i en positiv spiral ved at skabe bosætning og vækst i vores område. Det har været en lang sej kamp, da vi var en af de kommuner, som gennem 1970'erne, 80'erne og 90'erne mistede i tusindvis af borgere og virksomheder. Det er lykkedes os at vende fra 2006 og særligt fra 2010, og vi har siden haft en høj vækst. I det hele taget er Østjylland og det østjyske bybånd inde i en positiv spiral i forhold til bosætning«.

»Men enhver arbejdsplads er enorm vigtig. Vi er båret meget stærkt af produktion; af it-virksomheder og af nogle af landets største fødevarevirksomheder. Enhver type af anderledes virksomhed er derfor uhyre interessant. I dag er det sådan, at når vores unge mennesker flytter fra Aarhus Universitet og vil søge et job i det her segment, hvor man vil ind i centraladministrationen, så er man jo tvunget til at søge til København. Når vi får denne type jobs til Horsens, er der chance for, at nogle af de unge mennesker vil tage et karrierevalg, der kan få dem til at blive i Jylland«, siger Peter Sørensen, der har været Horsens' borgmester siden 2012.

I har som kommune lobbyet regeringen for at få statslige jobs til Horsens. Var det i forhold til kommunens vækststrategi så denne type job, I ville have?

»Enhver statslig arbejdsplads er rigtig attraktiv for enhver kommune. Det kan måske være svært for nogen at forstå. Jeg ønsker ikke at tale ned til nogen; jeg har den dybeste respekt for København og synes jo, det er vigtigt, vi har en hovedstad og investerer i den. Det er et kraftcenter, men Østjylland er jo det andet kraftcenter i Danmark, og derfor giver det også mening at placere denne type job her«.

Det er bare om at komme i arbejdstøjet

De faglige bekymringer kommer fra overvismanden og tidligere overvismænd, men også en lang række interessenter med rødder i hele Danmark - DI, DA, LO, Dansk Byggeri osv. Hvad siger du til den bekymring?

»Hvis der skulle vise sig at være et kvalitetstab i en kortere periode, er det vel ikke værre end for andre institutioner - eksempelvis Miljøstyrelsen, der arbejder med vores drikkevand. Jeg kan bare konstatere, at der i hele mit liv siden 1966 er rykket i tusindvis af arbejdspladser fra Jylland til København. Det har aldrig bekymret en eneste, om der har været et kortere effektivitetstab«.

»Jeg har stor respekt for, at man kan være bekymret, men man kan også være så bekymret, at man ikke får lavet noget. Og her, hvor jeg kommer fra, plejer vi at tage arbejdstøjet på og løse opgaven. Jeg har noteret mig at EU’s økonomiske råd (netværket af EU's finanspolitiske vagthunde, red.) også er bekymret, men sidst jeg kiggede, var vi også her i Horsens en del af EU. Vi er en del af LO, og vi er i Østjylland hele rygraden af Dansk Industri. Det er som om, at der er en forestilling om, at der ikke kan foregå noget uden for København. Det er simpelthen en mærkelig tankegang at have«, siger den socialdemokratiske borgmester.

Ministrene kan pendle fra Jylland

Argumentet er blandt andet, at der for det daglige arbejdes og rekrutteringens skyld skal være en nærhed til centraladministrationen?