Pas på derude. Sneen fyger, og vejene er glatte Tag hjemmefra i god tid, lyder rådet fra politiet flere steder i landet.

Vejret i dag minder om det vejr, der ramte os i går. Nogle steder er det bare en nøk koldere og lidt mere blæsende.

Overalt i landet er der risiko for sneglatte veje. Så pas på derude.

Hos Danmarks Meteorologiske Institut varsler meteorologerne, at der er risiko for snefygning. I dag er der således risiko for voldsomt vejr i Øst- og Sydjylland, på Nordfyn og Sydfyn og i det Sydfynske øhav.

På den sydlige del af Sjælland og Lolland og Falster bliver det en tand værre endnu, mens der er varsel om farligt vejr på Bornholm.

Der er faldet sne på Bornholm gennem flere dage, og i går frarådede politiet på øen al unødig udkørsel. Her til morgen fraråder politiet stadig unødvendig udkørsel på øen. Det overordnede vejnet er farbart, skriver politiet på Twitter, bortset fra på Nordbornholm.

Sydsjællands Politi skriver på Twitter, at det kan være vanskeligt at komme frem ad de mindre veje på Sydsjælland og Lolland og Falster på grund af snefygning. Politiet opfordrer derfor til, at bilisterne her tager hjemmefra i god tid og afpasser hastigheden efter de lokale forhold.

Snefygningen i Øresundsregionen betyder også, at DSB frem til onsdag aften har indsat togbusser på Falster mellem Nykøbing F. og Rødby i stedet for regionaltog. Samtidig kører der kun et enkelt tog i timen mellem Næstved og Nykøbing F. Mellem København og Næstved er enkelte myldretidstog aflyst, så hold øje med Rejseplanen. Den skulle ifølge DSB være opdateret.

Temperaturen vil i dag ligge omkring fem graders frost. I nat vil den falde til mellem seks og 10 graders frost.