De første opsigelser rammer allerede nu de økonomiske vismænd De Økonomiske Råds direktør har kun hørt om indtil videre tre medarbejdere, som vil flytte med til Horsens.

Det bliver formentlig først efter årsskiftet, at De Økonomiske Råd (DØR) er klar til at genåbne sit sekretariat 250 kilometer vest for København, hvis regeringens udflytningsplan kører som planlagt.

Men allerede nu mærker man konsekvenserne på kontoret i København.

Det fortæller sekretariatets direktør, John Smidt, der har taget imod de første opsigelser fra ansatte, som ikke ønsker at flytte med. I alt fire har oplyst, at de stopper. To med den eksplicitte begrundelse, at de ikke ønsker at arbejde i Horsens.

De ansatte er altså allerede begyndt at sive, selv om det reelt først er til sommer, at sekretariatets i alt 37 medarbejdere vil blive bedt om at fortælle, om de regner med at flytte med jobbet, når det rykker vestpå. Det tyder på, at sekretariatets direktør kommer til at stå med en anselig bunke opsigelser, når først den tid kommer.

»Der er kun omkring tre - hvis vi tæller mig med, fire - som har sagt, at de seriøst overvejer at flytte med. Det er godt nok ikke særlig mange til at lave sidemandsoplæring. Der er en lang række kompetencer, som vi har i dag, som vi må indse, at vi kommer til at miste. Det er et vilkår, uanset om jeg så begynder at ansætte folk nu«, forudsiger John Smidt.

Der er en lang række kompetencer, som vi har i dag, som vi må indse, at vi kommer til at miste John Smidt, direktør i De Økonomiske Råd

»Hvis jeg står med kun tre erfarne medarbejdere til januar, så kommer jeg til at stå med en kæmpe udfordring, og det kommer til at gå ud over kvaliteten af vores arbejde og de rapporter og rådgivninger, der bliver givet til regeringen«, siger direktøren.

Et kor af kritikere

Regeringens tvangsudflytning af den finanspolitiske vagthund er en omstridt affære.

Især fordi det med beslutningen er første gang i over 50 år, at en regering griber ind i institutionen, som ellers er selvbestemmende og bør være uafhængig af det, der foregår på Christiansborg.

De Økonomiske Råd frygter, at arbejdet med at føre tilsyn med landets økonomiske situation bliver stækket med udflytningen. Og både tidligere overvismænd og blandt andre DA, DI, LO, Dansk Byggeri, Forbrugerrådet samt 11 andre interesseorganisationer har bakket op og opfordret regeringen om at genoverveje sin beslutning.

Samme melding lyder fra sammenslutningen af finanspolitiske vagthunde i andre EU-lande, som erklærer sig »dybt bekymrede« over nyheden fra Danmark.

»Beslutningen, der vedtages under protester fra DØR og væsentlige nationale interessenter, underminerer DØR's funktionelle uafhængighed og vil sandsynligvis have en vedvarende negativ indvirkning på institutionens evne til at udøve et effektivt tilsyn med de offentlige finanser«, lyder det i en erklæring fra Network of EU Independent Fiscal Institutions.

Et »forklaringsproblem«

Også i både Liberal Alliance og Venstres folketingsgrupper har udflytningen vakt offentlig undren, men økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har fastholdt sit forsvar af beslutningen.

Senest over for Politiken i går, hvor ministeren i et skriftligt svar understregede, at der med »regeringsprogrammet fremgår et ønske om at fortsætte arbejdet med at skabe balance på tværs af landet med yderligere flytning af statslige arbejdspladser. Det er vigtigt at se flytningen af De Økonomiske Råds sekretariat i det lys«.

»Jeg tror godt, at det med tiden kan lade sig gøre at få en fornuftig sekretariatsbetjening i Horsens«, tilføjede Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Spørger man i den anden side af folketingssalen, lyder det fra Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, at han fortsat kan se det fornuftige i udflytningen af DØR.

»Men jeg må sige, at nu er det ved at være på tide, at regeringen begynder at svare på, hvordan de vil sikre, at De Økonomiske Råd i fremtiden kommer til at levere på mindst det samme niveau, som man har i dag, for det er vigtigt, at det kommer til at ske«, siger Benny Engelbrecht.

»Sker det ikke, har regeringen et forklaringsproblem af de helt store«, mener ordføreren.