Tidligere integrationsminister: Dobbelt straf i ghetto er vanvid

Straffeloven er så fintmasket og nuanceret, at domstole ikke behøver idømme dobbelt straf for kriminalitet i socialt belastede områder, ghettoer, som regeringen foreslår i sit udspil imod parallelsamfund.

Det siger Venstres tidligere integrationsminister og retsordfører Birthe Rønn Hornbech. Hun tager skarpt afstand fra at idømme dobbelt straf for den samme forbrydelse.

»Det forekommer mig ubegribeligt. Jeg tager stærkt afstand fra det. Det er, som om man vil indføre undtagelsestilstand i Danmark. Hvad så med de mennesker, som bor lige udenfor ghettoen«, spørger Birthe Rønn Hornbech.

»Så flytter kriminaliteten bare derud. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) troede også, at han kunne flytte kriminaliteten. Det er efter min mening et fuldkommen forrykt forslag, som jeg er meget ubehageligt berørt over«.

Kan man indføre dobbelt straf?

»Jeg har slet ikke studeret juraen. Jeg har aldrig forestillet mig, at mit parti ville komme med så vanvittigt et forslag. For mig er det i strid med alle retsprincipper. Forslaget bør ikke nyde fremme«, siger Birthe Rønn Hornbech.

Ifølge udspillet vil regeringen også beskære kontanthjælp, hvis folk flytter i ghettoer, hvor boligselskaber kan nægte at udleje til kriminelle. Børn skal tvinges i daginstitution, og forældre skal straffes for genopdragelsesrejser.

Som integrationsminister forsøgte hun at få flere indvandrerbørn frivilligt i børnehave. Kommunerne bør bruge penge, så sundhedsplejersker kan gøre en endnu større indsats, mener Birthe Rønn Hornbech.

»Det er helt vildt, at børn i børnehaverne ikke kan dansk. Hvad laver alle de pædagoger? Men tvang bryder jeg mig ikke om. Det skaber en negativ holdning hos forældrene«, siger Birthe Rønn Hornbech.

