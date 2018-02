Løs idé slået ihjel: Folketingets uafhængige vagthunde bliver i København

Afledningsmanøvre?

Hele affæren er også blevet udlagt som en stor afledningsmanøvre, der skulle fjerne opmærksomheden fra den varme kartoffel om regeringens omstridte udflytning af De Økonomiske Råd til Horsens; en beslutning, som stadig afføder voldsom kritik blandt fagfolk og organisationer i ind- og udland.

»Funderer lidt over, om regeringsforslaget om at flytte Folketingets institutioner rundt i landet (som jo er uforpligtende for regeringen) skal aflede medieopmærksomhed fra den 'varme' diskussion om flytningen af Det Økonomiske Råd (som svækker den økonomiske vagthund)?«, har det eksempelvis lydt på Twitter fra Allan Andreasen, Djøfs chef for public affairs.

De Økonomiske Råd og den såkaldt finanspolitiske vagthund skal også agere uafhængigt af regeringen og må, ifølge Danmarks EU-forpligtelser, ikke modtage ordrer.

Institutionen er dog blevet beordret til at flytte til Horsens, hvilket ifølge overvismanden, en række organisationer og regeringen selv vil svække institutionen på kort sigt. Regeringen »tror godt«, at det med tiden »kan lade sig gøre at få en fornuftig sekretariatsbetjening i Horsens«, som økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), formulerede det tirsdag til Politiken. Overvismanden, tidligere overvismænd og en række organisationer mener, at vagthunden vil tage permanent skade og miste sit bid.

Her op til 1. marts har De Økonomiske Råd allerede modtaget fire opsigelser. Af de i alt 37 ansatte har kun tre ytret, at de vil overveje at flytte med til det østjyske.