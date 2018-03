Kommuner: Thyra Frank laver mere bureaukrati

»Thyra kommer til at levere. Og skal vi ikke bare aftale, at hvis det ikke lykkes, kan de jo genindsætte lige den systembevarende minister, de selv ønsker, og fortsætte ud ad de regel- og bureaukratiseringsspor, de selv har skabt, og som spænder ben for den gode vilje«, skrev partilederen på Facebook i december 2016.

Ifølge ældreministeren og hendes parti, Liberal Alliance, skulle det være muligt at spare 10 procent af udgifterne til den offentlige sektor, uden at det forringer den offentlige service, hvis man bare afbureaukratiserer. Det fremgår af LA’s 2025-plan, som Anders Samuelsen i 2016 opfordrede regeringen til at låne fra i forbindelse med Lars Løkkes daværende 2025-plan.

Derfor var forventningerne også store, da Thyra Frank som sin første gerning nedsatte en taskforce, der havde til formål at identificere regler og dokumentationskrav, som bandt personaleressourcer til administrative opgaver frem for at lade dem gå til ældrepleje og ældreomsorg.

Efter mere et år kom så i januar i år rapporten ’Forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen’. Den indeholdt ikke nogen revolutionerende fund, mente flere politikere og interesseorganisationer, blandt andet Ældre Sagen. Taskforcen leverede 14 anbefalinger, men ingen beregninger på, om de ville frigive mere tid til pleje- og omsorgsopgaverne i ældreplejen.

Jeppe Jacobsen, sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti, er skuffet over taskforcens konklusioner.

»Det er nok grunden til, at ældreministeren ikke vil fortælle, hvor mange timer det kommet til at frigøre, fordi det tal bliver så ekstremt lavt, at det er pinligt for hende«, siger sundhedsordføreren og fortsætter: »Når det eneste, hun har at byde ind med, er at afbureaukratisere, er det ikke godt nok, når man ikke leverer på den konto«, siger Jeppe Jacobsen.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Astrid Krag, mener, at regeringen har givet Thyra Frank en falsk varebetegnelse.

»Når vi stabler det hele sammen, står der på bundlinjen, at der altså er kommet mere bureaukrati under Thyra Frank, end der var før«, siger hun.

Minister: Ældre skal have tryghed

Politiken forsøgte tidligere på ugen at få Thyra Frank i tale om kommunerens kritik af det stigende bureaukrati, men efter et samråd tidligere på ugen ønskede ministeren ikke at svare på spørgsmål om sagen. Hendes pressemedarbejdere afbrød, da Politiken forsøgte at stille spørgsmål, og insisterede på, at ministeren fik lov til at svare på skrift.

Få dage senere vendte ministeren tilbage med et skriftligt svar: