’Frit valg’ kommer under pres i regeringens ghettoplan

Når regeringen i dag fremlægger sit længe ventede ghettoudspil, vil de fleste have hørt det meste før. Politikere med stærke holdninger til parallelsamfund er ikke just en sjælden fugl i nyhedsmedierne, og mange af de konkrete forslag vil regeringskilder allerede have pippet højlydt om i pressen.

Det var til Venstres landsmøde i Vejle i fjor, at statsministeren første gang varslede, at regeringen nu var klar til at tage »et meget mere markant opgør med parallelsamfund, end vi har gjort før«.

Lige siden har konkrete forslag og løse strøtanker fulgt hinanden som perler på en bedekrans. Ofte med dertilhørende besværgelser. I dag, under overskriften ’Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030’, bliver de så præsenteret i samlet form på papir.

Fælles for de mange børne- og ungetiltag er, at de vil føre til øget regulering. Måske ikke lige det, man havde ventet af en borgerlig-liberal regering

Regeringen vil slå på, at det ikke bare handler om at rive ned, men også om at bygge op. Derfor vil især børn og unge komme i fokus.

Lad os her se på, hvad de har i vente.

Det endelige opgør med frit valg

Fælles for de mange børne- og ungetiltag er, at de vil føre til øget regulering. Måske ikke lige det, man havde ventet af en borgerlig-liberal regering, men det har længe ligget i luften, at et endeligt opgør med 00’ernes mantra om frit valg var på vej. Nu er det ved at blive en realitet. Formentlig til stor fortrydelse for undervisningsminister Merete Riisager (LA), der hidtil har været kendt som regeringens stærkeste forkæmper for frit valg, men som under dagens pressemøde vil fremlægge et forslag, der – med ført hånd – vil skabe mere blandede gymnasier.

Ghettoudspil Når regeringen i dag fremlægger sit samlede ghettoudspil, vil den kunne henvise til flere undersøgelser, der viser behovet for nye børne- og ungetiltag. Selv om de fleste tiltag vil rette sig mod børn og unge i belastede boligområder, får de betydning for alle. Gymnasier, grundskoler og daginstitutioner kan alle se frem til, at ghettoudspillet vil ændre hverdagen.

Konkret får gymnasier med mange elever af udenlandsk herkomst krav på en anden fordeling af eleverne, når de lokale fordelingsudvalg sætter sig sammen for at fordele ansøgerne. Blandt andet vil gymnasierne over en årrække få lov at vælge halvdelen af deres elever på baggrund af andre kriterier end bopæl, f.eks. faglige præstationer eller talesprog.

Regeringens forslag vil i det hele taget ruske godt og grundigt op i de nuværende optagelsesregler, da alle gymnasier nu skal kunne blive profilgymnasier, det vil sige med adgang til at optage hver fjerde elev efter egne kriterier. Den idé har straks mødt politisk modstand.

På daginstitutionsområdet ser det til gengæld ud til, at enigheden på tværs af partier rækker længere.

Slut med at sige ’gugu’ på arabisk

Her har socialminister Mai Mercado (K) for længst foreslået at gøre vuggestue og børnehave obligatorisk for tosprogede børn. Hvis man bor i en ghetto, og der ikke bliver talt dansk i hjemmet, skal kommunerne kunne tvinge urdu- eller arabisktalende forældre til at sende deres børn i dansktalende institutioner. Og ifølge Kristeligt Dagblad må en daginstitution højst optage 30 procent børn fra boligområder, der de seneste tre år har stået på ghettolisten.

At der her er tale om tvang, kan dårligt skjules, men regeringen vil trøste sig med undersøgelser, der viser, at mangelfuldt dansk er et kæmpeproblem i skolen.

Ræsonnementet er, at det ikke nytter at redde disse børn i skolen, hvis de møder i 0. klasse med glade ansigter og et gebrokkent dansk. Det er en ’tidlig indsats’, der er behov for, og så betyder det mindre, om børnenes forældre har glade ansigter.

Viser det sig, at børn i 0. klasse alligevel har for dårlige sprogkundskaber, vil regeringen fremover udsætte dem for stopprøver, før de begynder i 1. klasse.