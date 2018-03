Demonstrationer for Ungdomshuset og i Mjølnerparken: Men er det for koldt til maskeringsforbud i dag? To demonstrationer i vinterkulden i dag rejser spørgsmålet. Advokat Knud Foldschack vurderer, at det vil være så godt som umuligt at dømme nogen for at dække ansigtet til under demo i dag.

Flere steder i København vil borgere forsamle sig i dag. I demonstrationer og optog.

Blandt andet beboere i Mjølnerparken er samlet på Hothers Plads, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen og syv andre ministre vil præsentere regeringens ghettoudspil. Beboerne betegner udspillet som »diskriminerende« med henvisning til, at det vil »indskrænke demokratiet for specifikke grupper« i samfundet.

Klokken 17 har Ungdomshuset så bebudet en demonstration fra Blågårds Plads til Rådhuspladsen. De unge ønsker et ungdomshus på Nørrebro. Det er i dag 11 år siden, at Ungdomshuset på Jagtvej blev ryddet af politiet.

I disse tider, hvor især politikerne har travlt med at finde ud af, hvordan vi må klæde os i det offentlige rum, og hvor medierne skriver og skriver om det kolde vejr, melder et spørgsmål sig i krydsfeltet:

Spørgsmålet tager udgangspunkt i straffelovens nuværende bestemmelser om maskering i forbindelse med for eksempel demonstrationer. Lovens paragraf 134b siger, at man ikke må have ansigtet helt eller delvist tildækket i forbindelse med demonstration. Samtidig står der, at forbuddet mod tildækning ikke gælder, hvis man tildækker sig for at beskytte sig mod vejrliget.

Det siger loven Straffeloven § 134b Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for bestemt til tildækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der foretages for at beskytte mod vejrliget, eller som tjener andet anerkendelsesværdigt formål. Vis mere

Er det for koldt til et forbud?

Og så spørger man jo sig selv: Er det så koldt i disse dage, at det vil være lovligt at dække sit ansigt helt eller delvist i forbindelse med en demonstration? Eller sagt på en anden måde: Kan demonstranter bære alle de halstørklæder og huer, de vil, og kan de sætte dem, som de vil, når de for eksempel i dag deltager i demonstrationer?

Det har Politiken bedt Københavns Politi svare på. I et skriftligt svar skriver politiet:

»I forbindelse med en demonstration er det som udgangspunkt ulovligt at færdes med ansigtet helt eller delvist tildækket på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, med mindre det tjener et anerkendelsesværdigt formål. Et 'anerkendelsesværdigt formål' kunne for eksempel være at beskytte sig mod vejrliget.

I sådanne tilfælde er det tilladt at bære sædvanlig og rimelig påklædning i forhold det aktuelle vejr. Såfremt demonstrationen udvikler sig til uroligheder, vil tildækningen/maskeringen som udgangspunkt ikke længere være lovlig«.

Det er interessant, at vi i dag står i en situation, hvor vejret udstiller, hvor latterligt det er med al den symbolpolitik Knud Foldschack, advokat og formand for Ungdomshuset

Latterligt med symbolpolitik

Advokat Knud Foldschack er formand for Ungdomshuset. Han understreger, at dagens demonstrationer må anses som fredelige. Samtidig konstaterer han, at man på en dag som i dag »næsten kan forestille sig, at der er vejrguder i det høje, som værner om retssikkerheden«.

For kombinationen af det kolde vejr og dagens bebudede demonstrationer udstiller »tåbeligheden« i den nuværende lovgivning, mener Knud Foldschack.

»Det er interessant, at vi i dag står i en situation, hvor vejret udstiller, hvor latterligt det er med al den symbolpolitik«.

Og det vil være så godt som umuligt at blive dømt for at dække sit ansigt til under dagens demonstrationer, mener han.

»Jeg tror ikke på, at der i dag vil blive affødt en eneste maskeringsretssag, uanset hvordan folk klæder sig. Det vil være nærmest umuligt at løfte den bevisbyrde, med mindre der er tale om en tilståelsessag«.

Men dagen i dag udstiller også tåbeligheden i regeringens aktuelle lovforslag, der har til hensigt at forbyde burka og niqab i det offentlige rum, mener han.

Lovforslaget vil forbyde at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet og kan for eksempel dække over huer, hætter, tørklæder, masker, heldækkende dragter og kunstigt skæg.

»Hvis regeringens forslag bliver vedtaget, er det kun et spørgsmål om tid, inden vi står med en sag, der hedder: Er det mere agtværdigt at gå i nissemandskostume end at respektere en religion i forhold til religionsfriheden i grundloven«.