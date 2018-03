De skyder efter os, for helvede. Ned med hovedet

Køge Arrest – 12. april 2011:

Det er tirsdag, og jeg havde fødselsdag i går. Min mor fik lov til at besøge mig i en time, men ellers sad jeg bare isoleret hele dagen. Sygeplejersken kom også og sagde tillykke, men det var jo næsten bare sørgeligt.

Havde det fedeste liv, men mistede det hele på under en time. Denne sag er virkelig alvorlig, og det hjalp nok ikke på situationen, at jeg kastede partisansøm ud ad vinduet for at stoppe den første politibil, som satte efter os. Jeg fatter ikke, hvordan han undgik dem alle. Der var 14 styk. Jeg må lave flere næste gang.

Er træt af at sidde her og tænke på alle de ting, jeg går glip af. Alle de penge, jeg kunne have lavet. Når jeg kommer ud herfra, går jeg ind i kampen på fuldt tryk. Jeg vil have en fed bil, Peugeot 406 eller 407. Jeg vil have PlayStation 3 og en stærk bærbar computer. Der skal laves store penge og tages store streger.

Savner at cruise rundt med fed musik på anlægget midt om natten. Og også om dagen. Savner at være hos Henning og Brian. Og Søren, den tosse. Jeg savner det hele så meget.

Kan ikke lade være med at tænke på Caroline, den so. Den ene dag føler jeg kærlighed og sorg, den næste føler jeg bare had og foragt. Jeg er bange for, hun ikke er værd for mig at samle på.

Tror jeg. Se, der var den igen. Tvivlen.

Jeg boede i en periode hos en kammerat, som havde en ejendom på landet. Jeg var knap 21 år og snakkede på det tidspunkt ikke med min mor. Ikke siden hun havde nægtet mig at komme hjem til hende og få et bad og rent tøj. Hun stolede ikke på mig, og jeg stolede heller ikke på hende, men jeg kunne aldrig drømme om at tømme hendes lejlighed, som hun åbenbart frygtede, jeg ville.

Grunden til, hun ikke stolede på mig, var, at jeg ikke ville betro hende, hvad jeg gik og foretog mig. Min mor har altid været glad for at snakke med folk om ting, som er svære i hendes liv, så det ville være at skyde mig selv i foden. Desuden ringede betjenten Gerda til hende i ny og næ, og jeg anede ikke, hvad min mor kunne finde på at fortælle hende.

I den periode havde jeg kun kontakt til enkelte venner. Herunder min ven Kevin, som boede i Slagelse. Ham snakkede jeg med dagligt, og vi havde en god, fortrolig relation til hinanden. Han spurgte mig, om jeg ville være med til at lave et bankrøveri. Han og en af hans venner ville lave det, men han ville gerne have mig til at være chauffør.

Det var absolut ikke en idé, jeg ville støtte, og jeg sagde straks nej. Vi havde lavet flere ting sammen, som ikke var smarte, men dette overgik alt. Desuden levede jeg på daværende tidspunkt af at ’hente’ diesel fra påfyldningsanlæg, som jeg solgte videre, hvilket gav nok profit i sig selv. Så meget, at jeg endda kunne tilbyde ham, at han bare kunne låne nogle penge af mig, hvis han var i nød. Det ville han ikke. Han havde en plan, som han ville føre ud i livet. Jeg kunne ikke tale ham fra det, men jeg nægtede at tage del i det.

Min kæreste, Caroline, og jeg havde det svært. Vi kunne ikke komme overens med hinanden, men snakkede stadig sammen. En eftermiddag hentede jeg hende og kørte hende hjem igen samme aften. Hun havde lånt min computer til at tjekke sin Facebook og havde glemt at logge ud fra sin konto.

Jeg havde en mistanke om, hun var mig utro, og derfor kunne jeg ikke dy mig for at kigge nærmere. Desværre var min mistanke ikke ubegrundet, og jeg havde meget svært ved at håndtere smerten. Der var flere samtaler, som gjorde det klart for mig, at hun ikke længere var min pige og ikke havde været det et godt stykke tid.

Jeg har ikke mere at sige. Jeg kender ikke til noget røveri. Færdig!

Hun havde skidt mig op og ned ad ryggen, og jeg følte mig svigtet og forladt. Uærlighed. Jeg havde ikke sovet natten forinden og var ulykkelig over min situation med hende og alt andet i forvejen. Derfor tog jeg amfetamin i stor stil for at glemme, hvor jeg stod i mit liv. De beskeder, jeg læste på hendes Facebook-profil, hjalp ikke til at gøre noget bedre, så jeg sov heller ikke den nat.

Kevin og jeg var som sagt fortrolige, så jeg ringede til ham og fortalte, hvad jeg havde set på computeren. Han var faktisk god at snakke med om den slags. En god ven. Den næste morgen ringede han til mig klokken lidt i syv. Han vidste, at jeg højst sandsynligt ikke var gået i seng.

»Vil du ikk’ køre mig op i skolen, så jeg kan melde mig syg? Så laver jeg en pind klar til os«, var hans ord i telefonen. Jeg havde ganske rigtigt ikke sovet, og jeg var i fuldt oprør over min kærestes illoyalitet.

»Jo, jeg kommer inden for en halv time, ven«, svarede jeg uden videre omtanke.

Sms-skænderi med kæresten

Caroline og jeg skændtes stadig over sms. Det havde vi gjort, siden jeg ringede til hende og forhørte mig om de beskeder, jeg havde set. Hun ville ikke have noget med sådan en »ussel junkie« som mig at gøre nu. Al vores kommunikation foregik nu over sms. Jeg var vred, og jeg ville have hævn. Jeg havde også skrevet en besked til ham, som hun havde haft gang i.

»Bare vent, til jeg finder dig«, skrev jeg. Han svarede mig også og truede med at politianmelde mig for trusler og så videre.

Det var den 1. april 2011, og jeg var lige ankommet til Kevins bopæl i Slagelse. Han kom ned og havde som aftalt rullet en joint til os, som vi kunne ryge på vejen. Jeg kørte ham op til skolen, hvor han gik ind og meldte sig syg. Efterfølgende kørte vi bare rundt og snakkede, mens vi røg jointen. Jeg havde brug for én at snakke med, for jeg var knust over Caroline.

»Jeg skal ordne det røveri i dag, som jeg har snakket om«, sagde han pludselig lavmælt, mens han rettede gløden på jointen med sin lighter.

»Jeg har sagt, at jeg ikke vil være med«, vrissede jeg irriteret og satte farten op.

»Det ved jeg, ven. Kan du ikk’ køre hen til parken? Jeg er blevet fortalt, at der står en scooter der, som skal bruges til at komme væk fra banken. Jeg ved godt, at du ikke vil være med. Derfor har vi skaffet en scooter i stedet«. Jeg nikkede ligegyldigt og satte kurs mod parken.

»Bagefter skal jeg nok tage med dig op og finde ham stodderen, som har kneppet din dame, bro«, forsikrede han mig. Jeg var ikke i tvivl om, at han ville tage med mig for at finde ham knægten.

Vi holdt ind på parkeringspladsen uden for parken. Jeg gik med ham ud af bilen for at se, om der virkelig var en scooter, som han havde sagt. Der gik 5-10 minutter, før jeg hørte ham kalde. Han havde fundet scooteren, som stod gemt inden i en busk. Derefter vendte vi tilbage til bilen og kørte videre, for at tiden skulle gå. Jeg skændtes fortsat med Caroline over sms.

Klokken nærmede sig 10, og Kevin spurgte, om jeg ikke kunne sætte ham af på Langes Gårds parkeringsplads i Slagelse. Vi ankom til parkeringspladsen, og Kevin begyndte at samle sine ting. Min telefon var praktisk talt rødglødende efter sms-skænderiet. Kevins telefon bippede.

»Jeg smutter nu, ven«, meddelte han så.

»Husk, at jeg er ikk’ med til det her, Kevin«, svarede jeg og kiggede på ham med et fast blik.

»Nej, det ved jeg. Jeg ringer til dig senere, når det er overstået. Så tager vi op og finder ham bumsen, som har kneppet din dame«, sagde han og steg ud af bilen.

I det samme bippede min telefon. Jeg havde modtaget endnu en sms fra Caroline: »Du kan rende og skride, jeg er pisseligeglad med dig. Du har ødelagt alt«, stod der i beskeden. Jeg gik straks i gang med at skrive mit svar. Mens jeg sad og skrev, kom Kevin og en anden person, som jeg ikke havde set før, løbende hen til bilen og sprang ind.

»Hva’ sker der?«, spurgte jeg temmelig forvirret. Jeg havde trods alt ikke sovet i tre dage.

»Kør, kør«, råbte Kevin skrækslagent.

Jeg troede ærligt talt, at de havde mødt nogen, som havde givet dem et par på skallen. De havde ingen huer på, ingen tasker og ingen våben. De lignede ikke nogen, som lige havde prøvet at røve en bank.

På vild flugt fra politiet

Jeg startede bilen og kørte af sted i en susende fart. Personen, som jeg ikke kendte, fortalte mig, hvilken vej jeg skulle køre, og vi endte ude i en kolonihaveforening. Han sprang hurtigt ud af bilen, da jeg standsede.

»Jeg kommer tilbage om lidt«, sagde Kevin og sprang med sin ven ud af bilen.

Jeg undrede mig selvfølgelig over dette hastværk, og det var først, da jeg kunne høre sirenerne, at det gik op for mig, hvad der lige var sket. Lyden af sirener kunne høres over hele byen, og jeg troede ærligt talt, at jeg var omringet. Tre politibiler med fuld udrykning kom susende forbi hækken, som jeg holdt bag ved.

»Det er fandeme løgn, det her, Kevin«, bandede jeg for mig selv og hamrede på rattet.

Da Kevin kom tilbage til bilen, gad jeg ikke engang spørge ham, om de havde lavet det latterlige lorterøveri. Selvom jeg ikke havde sovet i tre dage, kunne jeg godt lægge to og to sammen.

27-årige Kasper Holtze har hverken kørekort eller nogensinde ejet en bil. Det har dog ikke afholdt ham fra at være godt kørende – i andres biler. Især havde han håndelag for at stjæle ældre biler – såkaldte Golf 2’ere.

27-årige Kasper Holtze har hverken kørekort eller nogensinde ejet en bil. Det har dog ikke afholdt ham fra at være godt kørende – i andres biler. Især havde han håndelag for at stjæle ældre biler – såkaldte Golf 2’ere.

Jeg startede bilen og kørte i fuld fart mod Ringsted. Vi snakkede ikke rigtigt om noget. Jeg var træt og udmattet af at skændes med Caroline, og jeg var træt af, at Kevin tilsyneladende ikke kunne forstå et nej. Vi holdt ind på en tankstation og købte to colaer, før vi kørte videre. Snart efter mødte vi en politibil med udrykning. Den vendte straks og eftersatte os.

»Hold fast!«, sagde jeg til Kevin og trådte på speederen. Jeg skulle fandeme ikke tages for noget, jeg ikke havde medvirket i.

»Fuck, nu er vi færdige. Jeg mister min dame, Kasper. De må ikke fange os«, stammede han, mens jeg overhalede tre biler for at komme væk.

»Det skulle du nok have tænkt på lidt før. Åbn min cola, jeg dør af tørst«, svarede jeg irriteret og stak ham flasken.

Jeg drejede bilen ind på en sidevej for at komme væk fra trafikken på hovedvejen. Politibilen var lige bag os, da vi kørte igennem en lille flække. Jeg havde 14 partisansøm liggende i døren. Dem fandt jeg frem og smed ud ad vinduet, da vi kom ud af den lille by. De virkede desværre ikke efter hensigten, for politivognen bag os forblev fast i sin position.

En grå Transporter holdt på tværs af vejen længere fremme. En mand kom til syne og smed noget, der lignede et reb eller en måtte ud på vejen. To sekunder efter rejste der sig en række store pigge foran bilen.

»Åh nej, stop bilen!«, hylede Kevin og klamrede sig fast til håndtaget i loftet.

»Hold nu kæft og hold fast«, råbte jeg frustreret. Han havde selv bragt os i denne situation, så jeg havde ikke meget tilovers for hans klynk.

Vejen var omgivet af marker, som lå omkring tre meter nede ad bakken på hver sin side. Jeg kørte væk fra vejen og ned ad bakken til marken på højre side og undgik med nød og næppe de pigge, som ellers ventede os på vejen. Vi var nu på vej ud over marken, og en hovedvej lå heldigvis ikke langt fra os. Den sigtede jeg efter og kom tilbage på vejen, da jeg kunne se fire politibiler komme kørende mod os fra venstre side.

Jeg kørte derfor selvfølgelig til højre og forsøgte at bevare fatningen. Det var svært, for da jeg kiggede i bakspejlet, kunne jeg se tre politibiler på hovedvejen og én på hver cykelsti. Samtidigt kom endnu en vogn kørende lige imod os med fuld udrykning. Han ville åbenbart lege ’kylling’ med mig, men han undveg gudskelov i sidste øjeblik.

Det var så tæt på at gå galt. Jeg havde øjenkontakt med betjenten i samme øjeblik og hørte ikke længere efter, hvad Kevin sagde. Der var kun én ting i mine tanker: »Jeg skal fandeme ikke knaldes for jeres bankrøveri«.

Politiet begyndte at smadre ind i min bil for at få mig til at standse. De var meget aggressive og sikkert ekstra meget, efter at jeg havde smidt de hjemmelavede partisansøm ud foran den første patruljevogn. Jeg bremsede hårdt op, da en af de eftersættende biler lå lige bag mig, så den fik trykket fronten ind. En anden politibil påkørte mig så hårdt, at vi blev skubbet ud på cykelstien, hvor jeg med nød og næppe undgik at fortsætte ud på marken.

Lidt efter var jeg kommet ud på hovedvejen igen, og den politibetjent, som jeg lige nøjagtigt havde undgået i kyllingelegen, kom susende op på siden af mig. Jeg kunne se, at han skulle til at køre ind i mig endnu en gang for at bringe mig til standsning, så jeg tog chancen og skubbede til hans bil i stedet.

Der kom en rundkørsel 10 meter længere fremme, så det var nu eller aldrig. Jeg drejede hårdt ind i politibilen, som røg af vejen og snuppede tre reflekskegler, før den med et drøn kørte ind i autoværnet.

I næste øjeblik havde en anden vogn indhentet mig bagfra og bragede ind i min bils bagende, så jeg mistede herredømmet og snurrede 180 grader rundt og endte halvvejs oppe på forhøjningen i midten af rundkørslen med fronten imod de mange politibiler. Der kom et hjul hoppende forbi os.

»Fuck, jeg håber ikke, det var vores hjul«, kunne jeg ikke lade være at udbryde og var godt klar over, at slaget var tabt i denne omgang.

Der var politibiler overalt. Betjente var sprunget ud af deres køretøjer og kom løbende mod os. En af dem nåede helt op og havde flået min dør op, men jeg fik gang i bilen og kørte modsat rundt i rundkørslen, før han kunne nå at rive mig ud.

Pludselig lød der høje brag bag os, og lyden af projektiler, der hamrede gennem bilens karosseri, var ikke til at tage fejl af.

»HVAD VAR DET?«, skreg Kevin skræmt.

»DE SKYDER EFTER OS, FOR HELVEDE. NED MED HOVEDET!«, råbte jeg med høj kraft og forsøgte at se over rattet, mens jeg holdt mit hoved i sikkerhed.

En stor sort SUV med blå blink i forruden var lige ved at påkøre os, da vi drejede ud af rundkørslen. Det var tydeligt at mærke, at de havde ramt et hjul, for bilen begyndte at tabe farten meget drastisk, og det begyndte at blive lidt for vild en biljagt til mig.

Jeg forsøgte at blinke ind til siden for at signalere, at jeg havde tænkt mig at standse bilen. Der var ikke en eneste lampe tilbage i instrumentbrættet, som lyste, så jeg måtte rulle vinduet ned og vinke for at tilkendegive min overgivelse. De forstod mit vink og lod være med at påkøre mig yderligere, mens jeg trak ind til siden.

»Lov mig at sige, jeg ikke havde noget med det her at gøre«, stammede Kevin pludselig, da bilen var næsten bragt til standsning.

»Af hva’ for noget?«, spruttede jeg og kiggede på ham.

»Du kan glemme det«, fortsatte jeg og rev bilen ud på vejen igen.

Men dækket var fladt. Det var ikke muligt at køre fra panserne nu, men vi prøvede alligevel. Ikke desto mindre kørte en af politibilerne helt op i bagenden af bilen og skubbede, så vi begyndte at kure sidelæns hen ad asfalten.

Endnu en politibil drønede ind i os, og jeg glemmer aldrig det øjeblik, da begge bilens hjul i venstre side slap vejgrebet. Man når virkelig at tænke tusind tanker i sådan en situation, og i næste nu væltede bilen helt om på siden og rullede to-tre gange rundt, før vi endte i grøften.

På hospitalet i håndjern

Bilen lå på siden, og der var ingen tvivl om, at nu var det ’game over’. Der var stemmer, som råbte omkring os. Jeg hang i selen og holdt fast i rattet for ikke at falde ned oven på Kevin, som lå nede ved den højre siderude. Tre politibetjente sprang frem foran forruden med deres pistoler trukket og sigtede på os.

»HÆNDERNE OP – NU!«, råbte den ene betjent hidsigt.

Jeg forsøgte at efterkomme deres ordre, men det var svært uden at falde ned oven på Kevin. Jeg forsøgte at råbe til dem, at jeg ikke kunne, men de råbende stemmer udenfor overdøvede mig. Med et brag blev den venstre siderude smadret, så glasskårene regnede ned over os.

Jeg drejede hårdt ind i politibilen, som røg af vejen og snuppede tre reflekskegler

Tre sæt arme greb fat i mig og trak mig ud af bilen, før jeg blev kastet ned på jorden og fik tvunget armene om på ryggen. Nogen gav mig hurtigt håndjern på, hvorefter en fod blev placeret oven på mit hoved. Foden pressede mit hoved ned mod jorden, og det føltes næsten, som om personen stod oven på mig.

Jeg kunne se blod dryppe ned på asfalten fra mit ansigt, mens jeg så Kevin blive kastet ned på asfalten foran mig. De tre betjente, som stod omkring ham, sparkede og slog ham mange gange, og jeg går ud fra, at det var på grund af blodet, som dryppede kraftigt fra mit ansigt, at jeg ikke fik samme tur.

Hvor lang tid der gik med at ligge der på jorden, ved jeg ikke. Jeg var helt konfus efter den sindssyge biljagt, og fordi jeg ikke havde sovet i tre dage.

Jeg blev ikke kørt på stationen, men på sygehuset, og husker kun i glimt, at jeg blev ført ind gennem hovedindgangen. Der stod mange mennesker og kiggede forskræmt på mig. Forståeligt nok. Jeg stod trods alt med blod i hele hovedet, hænderne på ryggen i håndjern og en betjent i hver arm. Der gik ikke særlig lang tid, før min eskorte og jeg blev kaldt ind. Jeg blev tjekket for hjernerystelse og andre skader.

»Du er da også begyndt at snakke med de store drenge, ikk’ Kasper?«, frittede den ene betjent mig under undersøgelsen.

»Store drenge? Mener du rockere eller?«, svarede jeg stadig konfus og rundt på gulvet.

»Ja, du skylder dem da penge, gør du ikk’?«, forsøgte han sig, i håb om at han havde gættet rigtigt.

»Nej, jeg skylder sgu ikke nogen rockere penge, og jeg snakker heller ikke med dem«, svarede jeg og rystede på hovedet.

Blodet, som dryppede fra mit ansigt, stammede fra et sår midt på min næse. Det var kommet, efter at politiet havde smadret ruden for at trække os ud af bilen. Jeg blev limet og fik et lille gennemsigtigt plaster på, før jeg igen blev fulgt tilbage til politibilen og placeret på bagsædet.

Da jeg ankom til Næstved Politistation, fik jeg besked på at tage alt mit tøj af. Det skulle bruges til efterforskningen. Til gengæld fik jeg en hvid heldragt af papiragtigt stof på.

Hvor længe jeg sad i detentionen, ved jeg ikke, men efter lang tid blev den tunge branddør endelig åbnet. Jeg havde sovet, men var stadig helt ødelagt.

»Følg med mig, Kasper«, sagde betjenten i døren utålmodigt og så på sit ur.

Jeg gjorde, som han sagde, og han viste mig vejen til det kontor, hvor jeg skulle afhøres. De var to betjente om afhøringen.

»Nå, det ser jo ikke særlig godt ud, det her, Kasper. Det er en meget alvorlig sag«, lagde betjenten, som sad over for mig, ud.

»Men nu skal du høre. Kevin har allerede fortalt os det hele, så hvis du bare fortæller sandheden, så får han lov til at tage hjem til sin kæreste nu«, fortsatte han. Jeg kunne ikke tro mine egne ører.

»Tager I pis på mig? Hvad er det lige præcis, han har fortalt, siger I?«, spurgte jeg arrigt og kom næsten til at råbe.

»Han har fortalt os, at du skylder penge til nogle drenge, og at du derfor ville lave et røveri. Han har også fortalt os, at du har lavet et bankrøveri sammen med Søren Svendsen, som bor på Bredgade. Du kan lige så godt bare erkende det«, svarede han, som om det var den pure sandhed, og så på mig med et spørgende udtryk.

»Okay, det er flot. Men prøv lige at høre her. Jeg ANER ikke, hvad fuck I snakker om, eller hvem Søren Svendsen er«, udbrød jeg vredt, mens jeg rystede på hovedet over deres tiltro til Kevin. Betjenten, som sad over for mig, kløede sig i håret.

»Der er ingen grund til at bringe Kevin i fedtefadet, når han ikke har gjort noget. Men så lad os da høre din version, Kasper«, meddelte han køligt, mens han lænede sig tilbage i stolen.

Ingen tilståelse

Jeg måtte ikke tilstå, at jeg kendte til røveriet. Det vidste jeg. For hvis man er vidende om, at et røveri skal til at finde sted, så skal man melde det til politiet, ellers bliver man sigtet som medskyldig.

»Jeg hentede Kevin i morges, fordi han ville op og melde sig syg på sin skole. Og så har vi bare kørt rundt og snakket det meste af formiddagen. Han spurgte, om jeg ville sætte ham af på en parkeringsplads i Slagelse, og det gjorde jeg. Han kom tilbage lidt efter med en person, som jeg ikke aner, hvem er. Jeg har fandeme ikke lavet noget bankrøveri!«, udbrød jeg og så opgivende på betjentene.

»Er det din endelige forklaring? Du er ikke en særlig god ven over for Kevin, hvis det ikke er sandt«, svarede han og tastede løs på sit tastatur.

»Jeg har ikke mere at sige. Jeg kender ikke til noget røveri. Færdig!«, afsluttede jeg og så på uret, som viste, at klokken næsten var fire om eftermiddagen.

»Hvorfor havde du så partisansøm i bilen?«, spurgte han uden at se op fra tastaturet.

Jeg tænkte hurtigt og som en gal på, hvad jeg skulle svare. Det var nok ikke smart at røbe, at jeg altid havde en stak med mig for en sikkerheds skyld.

»De lå i bilen, da jeg tog den«, hævdede jeg og håbede på, han købte den forklaring. Det gjorde han sikkert ikke, men han skrev bare videre uden at kommentere mit svar.

I oprør over forræderiet

Derefter blev jeg fulgt tilbage til detentionen, hvor jeg ventede i flere timer, før jeg blev hentet igen. Der var to betjente uden for døren. Jeg fulgte efter dem hen til depotet og fik mine sko. Jeg havde stadig kun den hvide heldragt på og nu også mine sko, før de igen gav mig håndjern på og fulgte mig ud til politibilen.

»Hvor skal jeg hen?«, spurgte jeg opgivende. Betjenten, som satte sig ind på forsædet, vendte sig om og så på mig.

»Du bliver kørt til Maribo Arrest«, svarede han.

Jeg sad kun i Maribo i tre dage. Men fuck, hvor var jeg oprørt over Kevins forræderi. Ud over det ville jeg ikke kunne snakke med Caroline i meget lang tid. Jeg måtte ikke ringe til nogen fra arresten, og jeg var i isolation fra de andre indsatte.

Den tredje dag var jeg så hidsig, at jeg smadrede den PlayStation 2, som vagterne havde været så flinke at låne mig. Desuden blev tv’et vist også ødelagt, og det samme gjaldt skabet. Pludselig blev døren åbnet. Der stod fire betjente uden for døren.

»Kom, Kasper. Du skal ikk’ være her, når du behandler tingene sådan. Du bliver Køges problem«.

Efter domfældelsen den 1. november 2011 kunne alle læse om, hvordan det hele var gået galt. At røveren ikke havde fået noget udbytte, og at ham med øksen var lige ved selv at få den i nakken.

Og så stod der, at de to andre medvirkende blev anholdt efter en voldsom biljagt:

»SLAGELSE: Alle tre tiltalte i sagen om det mislykkede forsøg på at begå røveri mod Danske Bank på Nytorv den 1. april blev dømt skyldige tirsdag eftermiddag.

24-årige Tobias Jensen, som erkendte at være den, der stormede ind i banken med en økse og selv begyndte at forsøge at hive penge op af en kasse, blev idømt et år og ni måneders fængsel for røveriforsøget. (…) 21-årige Kasper Holtze Olsen, som under retssagen indrømmede, at det var ham, der havde siddet bag rattet på flugtbilen, blev dømt for forsøg på bankrøveri, den hasarderede kørsel mellem Slagelse og Næstved, tyveri af flugtbilen og det ’fremmede’ sæt nummerplader, der sad på den, og besiddelse af knap fem gram amfetamin. Han – der som den 24-årige er fra Slagelse – fik en straf på to års fængsel for sin rolle i det mislykkede røveri.

Den yngste af de tre tiltalte, 20-årige Kevin Sand Kristensen, skal to år i fængsel, besluttede retten.

Det er en såkaldt fællesstraf, hvori der indgår fem måneders fængsel fra en sag fra maj 2010. Her blev han også dømt for røveri og fik da en fængselsstraf på otte måneders fængsel.( … )«.

(Fra sn.dk – en del af Sjællandske Medier – navnene Tobias og Kevin er ikke de rigtige navne).

Udkommer 8. marts.

forlaget Momenta, 326 sider.

Kasper Holtze: Blå blink i bakspejlet,