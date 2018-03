36-årig voldtog ekskæreste fem gange - straffes med syv års fængsel

Det var en regulær rædselsnat i april i fjor, som efter alt at dømme fik bægeret til at løbe over for en kvinde fra Odsherred.

Først blev hun voldtaget, og efterfølgende blev hun holdt fanget i ekskærestens lejlighed. Her truede han blandt andet med at slå hendes børn ihjel.

Sagen udløste onsdag en dom på syv års fængsel til den 36-årige gerningsmand.

Først morgenen efter voldtægten og truslerne fik kvinden lov til at gå. Og det gjorde hun. Hun gik til politiet. For det var ikke første gang, at hun var blevet voldtaget af manden.

Manden blev anholdt, og anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi valgte at rejse tiltale for fem tilfælde af voldtægt. Og det blev han altså dømt for onsdag.

Retten i Holbæk vurderede, at der i ét af tilfældene var tale om en voldtægt begået under særligt skærpende omstændigheder. Samlet set nåede dommere og nævninger altså frem til en straf på syv års fængsel.

Den dømte mand overvejer, om han vil anke dommen til landsretten. I den forbindelse bad mandens forsvarer byretten om at forlænge det navneforbud, som manden indtil dommen har været beskyttet af.

Det valgte byretten dog at afvise, men forsvareren overvejer, om spørgsmålet om navneforbud skal indbringes for Østre Landsret.

Overgrebene mod kvinden er foregået i en periode fra slutningen af 2015 og frem til april sidste år.

I løbet af den periode havde kvinden fundet en ny kæreste. Og gerningsmanden har under en gåtur truet kvinden med, at han ville slå den nye kærestes børn ihjel, hvis ikke hun droppede ham.

I forbindelse med dommen bestemte retten, at den 32-årige ekskæreste skulle have 100.000 kroner i godtgørelse for såkaldt tort. Altså en erstatning for den krænkelse af sin person, som hun blev udsat for.

ritzau