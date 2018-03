»Tal med os i stedet for at provokere os« I dag fremlagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) regeringens ghettoudspil sammen med syv af sine ministre. Præsentationen foregik i beboerhuset i Mjølnerparken, og det fik beboere til at demonstrere mod ændringerne.

»Op, op med Mjølnerparken, ned, ned med nedadsparken«, lyder det i kor, mens folk klapper i takt.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) nærmer sig, og det får mængden til at råbe højere.

Omringet af vagter går hun hen til politiafspærringen og stiller sig tæt op ad menneskemængden, hvor buh-råbene flyver om ørerne på hende. Hendes smil forbliver fastfrosset i den bidende kulde.

En kvinde i mængden begynder at råbe skældsord ad ministeren, men en gråhåret mand fra mængden går hen og lægger en hånd på hendes skulder, og hun dæmper sig.

»Tal med os i stedet for at provokere os!«, bliver der råbt, da ministeren efter et par billeder foran mængden vender ryggen til og går.

Det er diskriminerende

Selv om frostgraderne har bidt sig fast i bydelen på Nørrebro, er der mødt 60-80 mennesker op for at demonstrere mod den ghettoplan, som statsministeren om lidt vil præsentere sammen med syv af sine ministre på et pressemøde.

Hovedparten af planen er allerede kommet frem. Fremover kan forældre i udsatte områder presses til at sende deres børn i vuggestue, og så skal det være lettere at smide kriminelle lejere og deres familie ud. Og hvis boligafdelingen ikke kan få løst problemerne tilfredsstillende nok, kan regeringen tvinge boligselskabet til at rive bebyggelsen ned.

I mængden står Lisbeth Saugmann. Hun har boet i Mjølnerparken i seks år og føler sig tryg i området. For hende er bydelen et sted med mange forskellige typer beboere i alle aldre – bare ikke rige mennesker, tilføjer hun.

Lisbeth Saugmann mener, at regeringen med deres udspil udviser mangel på respekt, og hun er nervøs for, at det vil få de robuste beboere til at flytte.

»Det er nedværdigende og diskriminerende, og det hjælper jo ikke folk«, siger hun.

Vi skal værne om lighed for loven for os selv og for kommende generationer Mohammed Aslam

Vi skal ikke være som dem

Længere inde i mængden står Birgit Simonsen og John Berg Larsen, der begge bor i Mjølnerparkens seniorbofælleskab. Her er frustrationerne over regeringens plan tydelige.

»Det er uartigt og provokerende«, siger Birgit Simonsen med et fast blik.

John Berg Larsen nikker. Han mener heller ikke, at regeringens forslag med dobbeltstraf for kriminalitet begået i udsatte områder, vil virke.

»De kan da bare gå over på den anden side af gaden eller tage til Gentofte. Så får de kun en halv straf«, siger han og ryster på hovedet.

En megafon stikker op fra mængden. Det er beboerformand Mohammed Aslam, der takker for de fremmødte for deres gode opførsel.

»Vi skal ikke tale dårligt om dem, der taler dårligt om os. Vi skal ikke være som dem. Vi skal værne om lighed for loven for os selv og for kommende generationer«, lyder det gennem den skrattende megafon fra Mohammed Aslam, inden han selv afholder pressemøde.