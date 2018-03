Heldig valutahånd udløser milliardbesparelse på nye kampfly Vellykket kurssikring betyder, at der nu er råd til at flytte nyt kompleks til F35-kampfly til en anden og bedre placering i Skrydstrup, der vil genere naboerne mindre og være operativt bedre.

Indkøbet af 27 nye kampfly til det danske forsvar bliver en milliard kroner billigere end hidtil forudsat. Dermed bliver der råd til at flytte det nye kompleks til F35-jagerne til et andet sted på Flyvestation Skrydstrup, hvor støjgenerne for naboerne vil blive mindre.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse torsdag aften.

Det er en vellykket kurssikring, som blev foretaget i løbet af januar i år, som har givet den store besparelse. Det var Nationalbanken, der på vegne af Forsvarsministeriet kurssikrede til en lavere valutakurs end den, der var lagt til grund i det aktstykke, som Folketingets Finansudvalg godkendte som led i beslutningen om at købe de 27 kampfly til 16,4 milliarder kroner.

Besparelsen på en milliard kroner betyder, at »der nu er en større robusthed til at kunne håndtere øvrige usikkerheder og risici, som der naturligt er knyttet til så stor en investering«, skriver Forsvarsministeriet.

Samtidig giver det ministeriet mulighed for at bruge ca. 260 millioner kroner på at flytte det nye flykompleks i Skrydstrup til en bedre og mere nabovenlig placering, hvor støjgenerne vil være mindre.

Det vil samtidig have den sidegevinst, at det operativt er en bedre placering af flyene.

Mindre støj og bedre placering

Det har været et stærkt ønske fra lokale beboere at få undersøgt en anden placering end den, som Forsvarsministeriet oprindeligt havde valgt, og som ville betyde, at naboerne ville blive generet af støj fra flyhangarer og værksteder.

Det nye kompleks kommer derfor til at ligge i den sydvestlige del af flyvestationen, hvor F-16-kampflyene også i dag opererer fra, oplyser ministeriet. Beregninger har vist, at det er det bedste område, hvis man vil reducere støjgenerne mest muligt.

»Vi har holdt møder med beboerne i området og lyttet til deres bekymringer, og det er på den baggrund, at vi nu tager en beslutning om at ændre placeringen«, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der i sin tid som finansminister havde et tæt samarbejde med Nationalbanken, som nu har sikret gevinsten på en milliard kroner.

Beslutningen er truffet efter drøftelse med partierne bag forsvarsforliget, og forsvarsministeren er glad for, at der er enighed om den nye løsning.

»Når vi i første omgang valgte at placere komplekset et andet sted, var det med den samlede pris for øje. Med den nye beslutning bliver det en dyrere, men også bedre løsning for såvel Forsvaret som beboerne i området«, siger ministeren.

Han »beklager« samtidig, at »naboerne til Flyvestation Skrydstrup ikke har følt sig godt nok orienteret om støjgenerne for vores nuværende og fremtidige kampfly«.

Flytningen betyder, at anlægget af det nye kompleks vil blive forsinket i forhold til den hidtidige tidsplan. Det vil dog ikke få konsekvenser for, hvornår F-35-flyene kan gå i gang med at løse deres opgaver, oplyser ministeriet.