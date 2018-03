Mand brændte ihjel i overtændt hus

Efter at brandvæsnet torsdag fik slukket en brand i et hus på Haxholmvej ved Haurum nær Hammel, fandt man en afdød person i huset, oplyser Østjyllands Politi fredag.

Hos politiet fortæller kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen, at der er tale om en mand.

»Men han er endnu ikke blevet identificeret«, siger Jakob Christiansen.

Brandvæsnet modtog anmeldelsen torsdag formiddag klokken 09.35. Både brandvæsen og politi rykkede ud til stedet.

»Da man kom der ud, var huset allerede fuldstændig overtændt, så man ikke umiddelbart kunne komme ind«, fortæller Jakob Christiansen.

Overtænding er en fase i et brandforløb, hvor temperaturen bliver så høj, at inventar og bygningsdele kan blive antændt uden at være i direkte kontakt med flammer.

Politiet skal have fastlagt brandårsagen. Foreløbig er der dog ikke noget, som tyder på en forbrydelse, fortæller Jakob Christiansen.

