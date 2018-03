Tip fra udlandet afslører muligt overgreb på femårig

Gennem lidt over to måneder blev en femårig pige i sommer ifølge politiets sigtelse udsat for seksuelle overgreb fra sin stedfar i Silkeborg.

Den 51-årige mand er nu blevet anholdt, og fredag bliver han stillet for en dommer ved Retten i Viborg med krav om varetægtsfængsling.

Midt- og Vestjyllands Politi er indtil videre noget tilbageholdende med at give oplysninger i sagen. Men kommunikationsrådgiver Mette Helm oplyser, at det er et tip fra udenlandsk politi, som har ført til anholdelsen.

Hvad det nærmere dækker over, vil hun ikke komme nærmere ind på.

Den 51-årige mand bliver sigtet for overtrædelse af straffelovens voldtægtsparagraf ved at have haft andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år.

Lukkede døre

Straffeloven regner altid samleje eller andet seksuelt forhold som voldtægt, når barnet er under 12 år, også selv om der ikke er anvendt vold, trusler eller tvang.

Derudover bliver stedfaren sigtet efter en paragraf, som blandt andet forbyder stedforældre at have samleje med stedbørn under 18 år.

Også straffelovens paragraf om blufærdighedskrænkelse vil manden blive sigtet for.

Ved fredagens grundlovsforhør skal en dommer tage stilling til, om der er tilstrækkelig grund til at mistænke manden for overgrebene, og om han derfor skal varetægtsfængsles.

Ifølge Mette Helm vil anklagemyndigheden begære retsmødet afholdt for lukkede døre af hensyn til den forurettede pige.

