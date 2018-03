Bommert, brøler – fejl Eller andre ord for det samme: forseelse, misforståelse, lakune, svaghed, dumhed, dårskab.

Hvor skal man begynde? Naturligvis med sig selv, hedder det. Fejl opstår primært i mennesker, som overfører fejlen til teknologien og udviklingen, som ganske gradvis gennem årene udvisker fejlen og glemmer den som fortid. Det var en fejl at køre bil med stoffer i blodet, men engang er det glemt. Det var en fejl at begå bankrøveri, men efter et års fængsel er det også borte som sneen, der faldt i fjor.

Ubehageligst af alt: de politiske fejl, begået i al idealisme.

Det er en fejl at tale om ’ghettoer’ i negativ betydning – vi (heldige) bor selv i ’ghettoer’. Det er en fejl at tale om ’parallelsamfund’ – vi (heldige) er selv parallel-borgere, der intet ondt aner i vores habitat. Men vi har gennem årene fået et Dansk Folkeparti, der intet andet væsentligt har på sinde end at rodfæste og udbrede fejlene i forhold til de indvandrede danskere – og det ene mål er lykkedes.

Det er en forfærdende fejl, at Mette Frederiksen traf valget om statsministerpost frem for personlig integritet og mod. Det kan ikke laves om, før partiet får en ny formand, og ny formand er desværre ikke i sigte.

Vi kan måske nok komme af med Lars Løkke, men hvis vi til gengæld sidder med en S-regering støttet af DF, er der lidet vundet. Jeg stemmer blankt ved næste valg. Det er den aldersbetingede desillusion – som kommer, fordi platformene for aktiv modindsats efterhånden er begrænsede.

Et af forslagene i regeringens ’ghettoplan’ er dobbelt straf for forbrydelser begået inden for bestemte zoner i ’ghettoområderne’. Det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg tænker på de travle små embedsmænd i Justitsministeriet, som har prøvet og prøvet at komme uden om forslaget, mens en justitsminister Pape (straf! straf!) har insisteret. Det er en undtagelseslovgivning. Den vil næppe ændre på kriminaliteten i det afgrænsede område, men den vil harme beboerne, og den vil i endnu højere grad afholde folk fra at flytte ind … i ghettoen. Den vil ghettoficere.

Hvis man er uønsket, tænker man, at man dog har familien midt i et fremmedartet samfund. Man taler sit eget sprog med sine små børn. Men så kan barnet ikke nok dansk, når det starter i skolen. Barnet må først i tvungen vuggestue. Og hvis det mistrives og forsømmer for meget i de første skoleår, skal familiens økonomi inddrages. Der skal skæres. Det kan de vel forstå! Far får 500 kroner mindre, søn får en lussing. Fejl på fejl, behandlerne tager over, men det går kun mådeligt. Det er, som om indvandrere ikke vil lære det dyrebare danske sprog.

Jeg kan ikke være ene om at se ligheden mellem nazistisk propaganda og siden mord på jøderne i Tyskland 1933-45 og dagens politiske udspil mod muslimer. Hvad for noget, stop en halv, fabler du? Er de danske politikere blevet nazister? Selvfølgelig ikke – de er idealister, der begår fejl. Det er folk med testosteron og vilje til falsk forår. Det er også kvinder i jakkesæt.

Hvad skal der gøres? Hvordan taler man en befolkningsgruppe op, som så længe og så systematisk har været talt ned? Mere af det samme bløde sprog, som ikke lykkedes? Flere tiltag, som vil mislykkes? Men de er ikke alle sammen mislykkedes. Kriminaliteten i ghettoområderne er faldet støt i de senere år. Somaliske kvinder taler måske dansk, selv om de ikke vil række hånden op og svare ja tak for TV 2 Nyhederne. Skulle der være en kulturfejl (ja, en bommert) i vores egen opfattelse af normer og vaner? Vores – og deres vaner.

Skulle vi måske hellere opgradere end straffe og nedgradere?

Jeg sad for ikke så længe siden i Tingbjerg i kiosken og spiste en pølse – uheldssvangert sted, glædede mig til at komme væk – men her kunne man beordre en restaurant placeret, Michelin, munter, med statsstøtte, og udenfor kunne Bjarke Ingels skabe en af sine fænomenale konstruktioner med park og planter og bygninger i et sindrigt forløb af fantasi. Tror man ikke, det virker? Hvorfor virkede det på os, da vi engang døde i tredje baggård?