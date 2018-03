Sneen volder stadig problemer på de mindre veje Snefygning skaber trafikale udfordringer på de mindre veje på Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

De store veje er farbare, men snefygning skaber stadig problemer på de mindre dele af vejnettet.

Sådan lyder det fra vagthavende ved både Bornholms og Sydsjællands og Lolland-Falsters politi fredag formiddag.

»Det overordnede vejnet er åbent, men de mindre veje er svært fremkommelige flere steder.

»Men vintertjenesten (det kommunale beredskab, red.) kæmper en brav kamp, siger Jan Hansen, vagthavende ved Bornholms Politi.

Beredskabsstyrelsen på Bornholm har siden torsdag formiddag rykket ud til ti indsatser relateret til snevejret på solskinsøen.

Det oplyser operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou på Twitter.

Ifølge vagthavende ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi begynder situationen at 'lysne'.

»Det er nok ikke alle, der vil være enige med mig i det, men det ser fornuftigt ud på Lolland og Falster.

»Det er stadig kompliceret omkring Vordingborg, Møn og op mod Præstø. Her er flere veje i løbet af natten føget til, siger Ole Hald.

3.500 husstande uden varme

Det er ikke kun snevejr og bidende kulde, de kolde vinde fra Sibirien har ført med sig.

I den nordjyske by Sæby betyder et sprængt rør hos det lokale varmeværk, at 3.500 husstande fredag morgen er uden varme.

Det skriver TV2 Nord.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er den sibiriske kulde på tilbagetog.

»I dag får vi dagtemperaturer op mellem en og fire graders frost. Det er stadig koldt, men alligevel vil vinden aftage her i dag, og det vil føles lidt varmere, siger vagthavende meteorolog ved DMI Dan Nilsvall fredag morgen.

ritzau