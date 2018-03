Trafikant efter ulykke: »Andre vil nok sige, at jeg kører som et svin« En række trafikanter kører bevidst risikofyldt på vejene. Det må standses med flere politikontroller og kampagner over for familie og venner til farlige bilister, mener havarikommission.

FOR ABONNENTER Det er en hang til fart og tempo, der får nogle trafikanter til at tage alt for mange chancer i trafikken. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind