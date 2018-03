Flere tager afsked uden en præst Andelen af ikkereligiøse begravelser og bisættelser vokser. I stedet kommer bedemanden på banen.

En ikkereligiøs højtidelighed med eget frit valg af musik og intet løfte om opstandelse. Det bliver stadig mere almindeligt, når danskerne skal sige det sidste farvel til et familiemedlem.

En stigende andel af bisættelser og begravelser foregår nemlig »uden gejstlig medvirken«, som det hedder i statistikken. Der er et lille antal dødsfald hvert år, som ikke registeres, men tendensen er klar. Tallene fra 2017 er netop offentliggjort, og de viser, at hvor det for 10 år siden var omkring 9 procent af alle bisættelser og begravelser, som ikke var religiøse, gælder det nu næsten 15 procent.

Folkekirken er stadig det, langt de fleste vælger, men sidste år var det 7.831 personer, som kom herfra uden en religiøs ramme. Og fremover vil der blive flere ikkereligiøse ceremonier, mener Mogens Balling, direktør i Begravelse Danmark.

»Det er fremtiden, det er der ingen tvivl om. Der er stadig mange, som er glade for og trygge ved en kirkelig ramme, men et stigende antal vil have en mere personlig bisættelse, og de vil selv iscenesætte den«, siger direktøren, som selv ønsker en ceremoni hjemme, hvor folk skal have et godt glas rødvin.

Vi ser, at bedemanden får rollen som ritualforvalter, det vil sige den rolle, som præsten har i folkekirkens begravelsesritual. Marie Vejrup Nielsen, lektor Aarhus Universitet

Begravelse Danmark, der delvist ejes af foreningen Liv&Død, har bedemandsforretninger over hele landet, og erfaringen herfra er, at de ikkereligiøse ceremonier oftest holdes i et lejet et kapel eller hjemme hos den afdøde. Enten står familien selv for arrangementet, eller også lader de bedemanden stå for det eller være toastmaster.

Danskerne lukker en privat erhvervsdrivende ind

Netop bedemandens nye rolle er opsigtsvækkende, forklarer leder af Center for SamtidsReligion på Aarhus Universitet, lektor Marie Vejrup Nielsen:

»Vi ser, at bedemanden får rollen som ritualforvalter, det vil sige samme rolle, som præsten har i Folkekirkens begravelsesritual. Når danskerne lader bedemanden stå for ritualet, lukker de her altså i stigende grad private erhvervsdrivende langt ind. Man siger ellers ofte at danskerne er i det offentliges hænder fra vugge til grav, men her er det helt andre personer, som kommer til at spille en stor rolle. Bedemanden har jo en vare, han skal sælge«.

Fremover vil der ifølge Marie Vejrup være flere ikkereligiøse ceremonier alene af den grund, at folkekirkens medlemstal daler lidt hvert år.

Antropolog Gitte Lunding, som er leder af kapellet på Assistens Kirkegården, Kulturcenteret Assistens, oplever, at der er mange tendenser på begravelsesområdet:

»Der er alt fra den beskedne ældre, som bare helt anonymt vil ned i askefællesgraven, til den, som går hele vejen med en storslået personlig ceremoni og et vildt artikuleret gravsted«, siger Gitte Lunding, som forsker i moderne begravelsestendenser.

Kapellet har i en årrække fungeret som videnscenter, men bruges nu igen til mindehøjtideligheder for afdøde, oftest uden en præst, og højtidelighederne har tit et lidt andet indhold end de kirkelige.

»Der er oftere fokus på de efterlevende, og de minder, de skal bære videre, fordi hele tanken om, at den døde skal genopstå, jo fylder mindre«, siger Gitte Lunding, som oplyser, at der blev holdt 11 ikkereligiøse ceremonier i kapellet sidste år.

Hun forklarer, at det sværeste ved selv at stå for en ceremoni er at skabe et forløb.

»Jeg har hørt om folk, for hvem det slet ikke gik som forventet. Nogle finder ud af, at de alligevel bliver meget berørte, selv om det er oldemor på 92 år, som er gået bort«.