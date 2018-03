»Jeg følte mig malplaceret i kirken til min fars bisættelse« Nu bliver Lone Haudrum selv ceremonileder i Humanistisk Samfund. Her tages afsked med musik, digte og en tale om at leve videre i minderne.

»Nu vil jeg tænde et lys som symbol på livet. Det tændes, blafrer og slukkes«.

Ceremonileder Lone Haudrum stryger en tændstik og tænder det hvide bloklys, som står foran blomsterne på den sorte kiste midt i rummet.

Sådan begynder den humanistiske bisættelsesceremoni.

Fakta: Humanistiisk farvel Humanistisk Samfund har 14 ceremoniledere, som kan stå for bisættelser og begravelser. En humanistisk bisættelse koster 4.000 kroner for medlemmer og 4.375 kroner for ikkemedlemmer. Foreningen har foretaget bisættelser over hele landet. En ceremonileder får et honorar på 2.000 kroner for en ceremoni.

På første række i det lille kapel på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København sidder den afdødes pårørende: en midaldrende kvinde og tre voksne børn.

Efter velkomsten synges ’Kringsat af fjender’. Lone Haudrum synger for, og de omkring 20 fremmødte på bænkene i det hvide rum synger med om troen på livet og menneskets værd.

»Sorgen er i os, og den rammer hårdt. Sorgen går ikke over, men den ændrer sig over tid. Vi lærer at leve med savnet, og de døde vil altid leve videre i vores minder« Lone Haudrum, humanistisk ceremonileder

Det er et rigtigt menneske, en 71-årig mand, som døde for knap et par år siden, der mindes i dag, men det er faktisk ikke en rigtig bisættelse. Det er en såkaldt kapelprøve, som nye ceremoniledere i Humanistisk Samfund skal bestå for at kunne lede en bisættelse eller en begravelse i foreningens regi. Seks nye ceremoniledere vil Humanistisk Samfund certificere, for efterspørgslen efter en ikkereligiøs ceremoni ved livets slutning stiger.

Foreningen blev stiftet i 2008 for at udbrede det humanistiske livssyn og tilbyde ceremonier som alternativ til de religiøse. Der holdes nu eksempelvis både konfirmationer og navnefester. Den første begravelsesceremoni blev afholdt i 2009, og herefter er efterspørgslen vokset, så der de seneste par år har været et par ceremonier om måneden. Her i januar og februar er der dog afholdt fem-seks hver måned, fortæller forperson Lone Ree Milkær.

»Vi har ikke reklameret, så jeg kan ikke forklare, hvorfor der sker den stigning lige nu, men vi er overbeviste om, at der er behov for det, vi tilbyder«.

Administrationschef til daglig

Selv om der er tale om en kapelprøve, og selv om kisten er tom, er det et rigtigt levet liv, Lone Haudrum holder mindetale over.

Hun har også mødtes med de pårørende, så ceremonien er så tæt på den virkelige verden som muligt.

Hendes øjne hviler også på de pårørende, da hun begynder talen, hvor hun tegner et portræt af en passioneret, veluddannet og varm person. Hun taler om hans barndom og ungdom. Om mødet med ægtefællen og om de tre børn, som kom til. Her er små anekdoter også nogle, som viser det sjove og skæve.

Lone Haudrum er i sort blazer og med sorte, diskrete, bløde sko. Men hun understreger, at hun faktisk vil lave lige den ceremoni, som den afdøde og de pårørende ønsker.

»Hvis de pårørende vil have mig i gult og rødt, og stemningen skal være sjov, ville jeg være med på det, så længe der er tale om en ceremoni med et humanistisk udgangspunkt, for det vigtigste er, at det handler om den afdøde og de efterladte«, siger Lone Haudrum, som er 51 år, uddannet statsautoriseret revisor og til daglig arbejder som økonomi- og administrationschef på et kunstmuseum.

Hun forklarer, at ceremonien ikke behøver at være en bisættelse, men kan være en mindehøjtidelighed over en urne eller et billede af den afdøde, ligesom den kunne foregå eksempelvis i et forsamlingshus og ikke nødvendigvis i et kapel.

Lone Haudrum har selv været medlem af Humanistisk Samfund, siden foreningen blev dannet, faktisk var hun med til den stiftende generalforsamling. Behovet for et alternativ til folkekirkens bisættelser var det vigtigste for hende. For hvor man som ikkereligiøs selv kan håndtere bryllupper og navngivning, er det langt sværere ved dødsfald.

»Jeg mistede min bror, da han var kun 37 år, og min far døde også relativt ung. Og jeg oplevede, at det kan være svært selv at håndtere bisættelsen, fordi man er i sorg. Så vi gjorde det, som jeg tror, at mange gør: Vi valgte kirken, selv om vi ikke er religiøse, for i kirken kører det bare«.

Begge gange var det fine bisættelser, men det føltes alligevel forkert.