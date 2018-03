Statsansattes topforhandler: Det er voldsomt, men vi gør det for at tvinge en aftale igennem

Ligesom de ansatte på det kommunale område varsler de statslige ansatte konflikt 4. april, efter at overenskomstforhandlingerne er brudt sammen.

Det oplyser Flemming Vinther, der er formand for Centralorganisationernes Fællesorganisation (CFU).

»Det er jo et skridt, som er fuldstændig efter bogen i forhold til den danske model. Selvfølgelig er det voldsomt, men vi gør det ikke for at fremprovokere en konflikt, men for at gennemtvinge en aftale«.

»Nu har vi brugt rigtig mange timer sammen, og vi må bare konstatere, at vi ikke kan finde hinanden. Så nu må vi se, om enten vi selv eller Forligsmanden kan nå at knække de nødder, der er«, siger han.

Lønnen er den store knast

Forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område begyndte lige efter nytår.

Parterne har dog stået stejlt over for hinanden, særligt hvad angår økonomien.

Lønmodtagerorganisationerne mener, at de offentligt ansatte har holdt igen på lønnen de seneste mange år. Derfor skal de belønnes nu, hvor dansk økonomi er i topform.

Omvendt mener de offentlige arbejdsgivere ikke, at det offentlige skal være lønførende og har derfor et meget lavere udgangspunkt.

Derudover er man også uenige om betalt spisepause.

Konfliktvarslet betyder, at parterne nu skal mødes i Forligsinstitutionen for at prøve at nå frem til et kompromis.

Forligsmanden har mulighed for at udskyde konflikten med to uger to gange, hvis hun vurderer, at yderligere forhandlinger kan bane vejen for et overenskomstforlig.

Kommunernes Landsforening har allerede varslet, at man formentlig vil svare igen med lockout, hvis lønmodtagerne nedlægger arbejdet.

Også innovationsminister Sophie Løhde (V) meddeler i en pressemeddelelse fredag, at tankerne ledes i retning af lockout, selv om man fortsat ønsker at forhandle en løsning på plads i Forligsinstitutionen.

Finansministeriet er derfor ved at forberede en eventuel beslutning om en lockout, lyder det.

»Det er klart, at lockout er et stort skridt, men det kan vise sig nødvendigt for at modsvare de faglige organisationers strejkevarsler og også for at gøre det helt klart for alle de statsansatte, at vi står i en alvorlig situation«, skriver ministeren.

