»Vi måtte jo være kreative«: 3.500 husstande mistede varmen i midt i kulden »Da jeg kom hjem i aftes, fik jeg en sms om, at der var et nedbrud på varmeanlægget«, siger Per Jensen fra Sæby.

Et sprængt varmerør var skyld i, at 3.500 husstande i Sæby i Nordjylland var uden varme fra torsdag aften og op ad formiddagen fredag.

Et særdeles kritisk tidspunkt, når termometret udenfor viser minusgrader. En af dem, som ikke havde noget varme, var Per Jensen fra Sæby.

»Da jeg kom hjem i aftes, fik jeg en sms om, at der var et nedbrud på varmeanlægget. Så der var ingen varme i nat, og jeg krydsede fingre for, at der var varme, når jeg skulle op«, siger han til DR.

Men da Per Jensen stod op, var der stadig ingen varme i radiatorerne. Men han tog sig sine forholdsregler.

»Jeg hentede varmeblæseren ind i huset, fik noget varmt tøj på, og så må mit varme bad vente«, siger han til DR.

Teknikere arbejdede hele natten og morgenen for at få varmen tilbage i rørene, og op ad formiddagen bredte varmen sig atter i rørene.-

»Det var da koldt, og der skulle varmt tøj til, men varmeværket står jo på hovedet for at få det til at virke. Men vi ligger sidst på linjen, så der går som regel lidt længere tid hos os«, siger Per Jensen.

Ifølge Sæby Varmeværk er det sprængte varmerør en usædvanlig skade, som skete på et uheldigt tidspunkt. Alle skulle have fået varme i rørerne igen nu.