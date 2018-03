SKET I UGEN En mærkværdig dag i Mjølnerparken

Min søn har kun én barndom, og den er lige nu. Jeg vil ikke bruge dyrebar tid på at jagte cheftitler og prestige på andres præmisser. Men jeg skulle igennem et voldsomt stresskollaps for at nå til den erkendelse.

Jeg er uddannet civilingeniør og arbejdede for Novo Nordisk i knap 10 år. Jeg begyndte i deres talentprogram og arbejdede i Danmark og udlandet som projektleder, hvor jeg blandt meget andet havde ansvar for at oplære 200 medarbejdere og var med til at åbne nye fabrikker i Kina. Nogle uger var almindelige, med 40-50 arbejdstimer, men i travle perioder var arbejdstiden 70-80 timer. Det var ikke altid frivilligt at arbejde så meget, men der opstod kriser i produktionen af medicin, og så løb alle hurtigere. En maskine kan gå ned, en medarbejder kan få nyt job. Jeg oplevede ofte, at jeg havde mere end ét job. Det var travlt, men spændende. Jeg har altid været loyal og pligtopfyldende, så som regel sagde jeg ja til de ekstra timer og udfordringer. Måske var jeg ikke god nok til at sige nej. Men omvendt kunne jeg se, at det var vigtigt at lægge de nødvendige timer. Jeg syntes jo heller ikke, at de små børn i Algeriet skulle løbe tør for et livsreddende produkt, hvor der ikke er noget alternativ. Jeg havde et ansvar for dem, som sad ude i enden af kæden og modtog vores medicin. I værste fald kan folk dø, hvis lageret løber tør, eller hasteordren ikke kommer ud ad døren.

Jeg boede sammen med min daværende kæreste, som arbejdede samme sted. Jeg sad som leder i en afdeling, da jeg blev gravid, og det var egentlig ikke noget problem, selv om jeg godt kunne føle, at jeg blev kørt lidt ud på et sidespor, da jeg annoncerede, at jeg skulle være mor. De havde mest fokus på at finde en, som kunne overtage mine opgaver. Jeg blev så lykkelig, da jeg i 2012 fik min søn, selv om jeg forinden var totalt nervøs over opgaven. Jeg er sådan en type, der læser sig til alting, og troede, at jeg ville have en akademisk tilgang til moderskabet. Men sådan blev det slet ikke. Jeg kunne mærke, at jeg stod i noget, som naturen har håndteret i millioner af år. Alt gav pludselig mening, da jeg så ham første gang.

Efter 8 måneders barsel vendte jeg tilbage til en spændende ny stilling i en ny afdeling med et større team under mig til en højere løn. Før var jeg chef for den kemiske support, nu fik jeg ansvaret for både den kemiske og den mekaniske support. Jeg og mit team var en slags brandslukkere, der for eksempel håndterede nedbrud i produktionen. Det var en lille afdeling med et bredt fagområde, som jeg følte, at det var svært at få til at lykkes. Samtidig med at jeg skulle finde mig til rette i stillingen, havde jeg en meget dejlig søn, der aldrig sov – han var 2 år, før jeg første gang sov 1½ time i træk. Min kæreste havde 4 måneders barsel og kørte ham ind i privat dagpleje. Jeg var voldsomt hårdt spændt for med job og et barn, der ikke sov. Mit parforhold fungerede ikke, og da min søn var 14 måneder, flyttede hans far ud. Det lykkedes os ikke at blive en familie. Ingen får børn, uden at der er udfordringer, men vi formåede ikke at komme igennem de udfordringer sammen. Vi var ikke i stand til at aflaste hinanden og brød op.