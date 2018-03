Gymnasierektor om varslet strejke: »Hvis der ryger en måned, er det katastrofalt«

London, Berlin, Manchester, Barcelona, Athen og Firenze og skal efter planen have besøg af 2.g-klasser fra både Skt. Knuds Gymnasium i Odense og Hasseris Gymnasium fra Aalborg i april måned.

Men studieturene bliver aflyst, hvis den varslede strejke bliver en realitet. For så skal samtlige lærere fra blandt andet de to gymnasier strejke fra den 4. april.

Det bekymrer 2.g'erne rigtig meget, som virkelig havde glædet sig til den tur Anders Bach Jensen, rektor

»Turene er allerede bestilt, og det drejer sig om flere hundrede tusinde kroner, som risikerer at gå tabt. Det bekymrer 2.g'erne rigtig meget, som virkelig havde glædet sig til turen«, fortæller Anders Bach Jensen, rektor på Hasseris Gymnasium.

Går studierejserne i vasken, kan det blive en løsning at tilbyde en tur i starten af 3.g, forklarer rektoren.

Fredag morgen blev der fra foreningen Akademikerne sendt besked rundt til 19 gymnasierektorer om, at lige netop deres skole var udvalgt til at skulle nedlægge arbejdet. Det bliver vel at mærke kun en realitet, hvis ikke det lykkes at forhandle nye overenskomster på plads i Forligsinstitutionen.

Se listen De 19 ramte gymnasier Aurehøj Gymnasium

Egaa Gymnasium

Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus

Gammel Hellerup Gymnasium

Hasseris Gymnasium

Herlufsholm Skole og Kostskole

HF & VUC Fyn, Odense City Campus

Niels Brock

Odense Katedralskole

Ordrup Gymnasium

Roskilde Katedralskole

Rungsted Gymnasium

Rysensteen Gymnasium

Rødkilde Gymnasium

Sct. Knuds Gymnasium

Sorø Akademis Skole

Øregård Gymnasium

Aalborghus Gymnasium

Aarhus Katedralskole Kilde: Gymnasieskolernes Lærerforening Vis mere

I alt forventes op mod 100.000 ansatte i kommuner, regioner og staten at skulle strejke, og flere organisationer har allerede peget på de arbejdspladser, hvor de medarbejderne ikke skal møde op. Det samlede overblik over strejkeramte ansatte kendes først på tirsdag, for her forventes alle faglige organisationer at have sendt konfliktvarsel ud til arbejdsgiverne.

Kritisk tidspunkt

På Hasseris Gymnasium var de 750 elever og lærere nervøse for, om deres gymnasium stod på listen, for en potentiel strejke rammer ud over studieturen også eksaminer og eksamensforberedelse, fortæller Anders Bach Jensen.

»Lærerne er så bekymrede for deres elever, fordi det er et kritisk tidspunkt. Hvis der ryger en måned, er det katastrofalt«, siger han.

Det nordjyske gymnasium har en international linje med 45 elever, der skal til eksamen i starten af april, som en del af et globalt system. Derfor foregår eksamen på samme tid verden over for de 3.000 gymnasier, som er en del af ordningen.

Jeg håber, det bliver et dejligt forår med solskin, for så kan de da i det mindste nyde vejret Anders Bach Jensen, rektor

»Det er en katastrofe, hvis ikke de kan komme til eksamen, fordi det skal passe ind i et internationalt system«, fortæller rektoren.

Skulle det komme så vidt, håber han at kunne løse det ved at bruge skolens uddannelsesledere, for de er organiseret i Djøf og dermed ikke strejkeramte.

Studenterhuerne skal nok blive sat på hovederne

På Sct. Knuds Gymnasium i Odense kom beskeden, at om skolen var på listen over de 19 gymnasier samme dag som skolens traditionsrige årsfest. Derfor brugte rektoren anledningen på at berolige både forældre og de 300 2.g-elever.

»Sådan er den danske model nu engang skruet sammen, og det respekterer vi. Vi skal huske på, at det endnu kun drejer sig om et varsel, derfor er det ikke sikkert, at det ender med en strejke«, var blandt rektor Susan Moses budskaber i gårsdagens tale.

Jeg har vitterligt ikke fantasi til at forestille mig, at der ikke bliver nogle studenter i år Susan Mose, rektor

På det odenseanske gymnasium rammer strejken også både studietur og eksamensforberedelser. De skriftlige eksaminer begynder først i slutningen af maj, og de kan godt afvikles uden lærere. Derefter følger de mundtlige. Så hvis strejken bliver til noget, skal den virkelig trække i langdrag for at ramme elevernes mundtlige eksaminer, forklarer Susan Mose.