Vælgerne siver i stigende grad fra regeringspartiet Venstre i hovedstaden Venstre har mistet opbakning fra lidt under 100.000 vælgere i hovedstaden siden valget i 2011. V-profil kalder det »en alarmklokke«, mens partiets frontfigur i Region Hovedstaden frygter, at 25 års indsats i byerne bliver kastet ud ad vinduet.

Det er ikke mere end seks et halvt år siden, at Venstre var det største parti i hovedstaden.

Mere end hver femte vælger i København, Nordsjælland og på Bornholm satte ved folketingsvalget i 2011 kryds ved liste V.

Men siden da har vælgerne i hovedstadsområdet i stor stil vendt regeringspartiet ryggen.

Det viser en analyse af vælgertilslutningen til statsministerpartiet, som Politiken har foretaget i samarbejde med meningsmålingsinstituttet Megafon.

Ved det seneste folketingsvalg stemte knap 15 procent af vælgerne på Venstre i hovedstaden, og et gennemsnit af de seneste syv måneders Megafon-målinger viser, at Venstre nu kun står til at få opbakning fra under 13 procent af vælgerne i regionen.

Det sker, samtidig med at Venstre ifølge målingerne til eksempel vinder terræn i Nordjylland og holder stand i Region Sjælland siden valget.

Udviklingen giver bekymrede panderynker hos flere af Venstres profiler med base i hovedstaden.

»Det er en bekymrende udvikling, som selvfølgelig bør mane til eftertanke. Det er klart. Vi har som parti brugt mange, mange år på at etablere os i byerne. Det har været succesfuldt. Så når det går den modsatte vej, er det selvfølgelig en alarmklokke, der ringer, som vi skal tage bestik af«, siger Morten Løkkegaard, der er Venstres medlem af EU-Parlamentet og 2.-viceborgmester i Gentofte.

Venstre i hovedstaden Her er tilslutningen til Venstre i Region Hovedstaden, som omfatter København, Nordsjælland og Bornholm, ved de to seneste folketingsvalg og i målinger fra Megafon. Meningsmålingerne er sammenlagt på halvårlig basis for at sikre en tilstrækkelig mængde svarpersoner i målingerne. Folketingsvalget 2011: 22,1 procent Folketingsvalget 2015: 14,7 procent 2. halvår 2015: 15,6 procent 1. halvår 2016: 12,2 procent 2. halvår 2016: 12,7 procent 1. halvår 2017: 13,2 procent 2. halvår 2017: 12,9 procent Kilde: Megafon og Danmarks Statistik Vis mere

Venstres frontfigur i Region Hovedstaden, Martin Geertsen, påpeger, at flere og flere danskere flytter til hovedstaden. Derfor frygter han, at den dalende opbakning vil betyde, at Venstre mister regeringsmagten ved næste valg.

»Jeg er dybt bekymret over det og mener, at vi risikerer at smide 25 års fremgang i byerne ud ad vinduet«, siger Martin Geertsen.

Intern debat i Venstre

Tendensen er en del af en større fortælling om en dalende opbakning til Venstre i hovedstadsområdet. Ved sidste års kommunalvalg fik Venstre sit dårligste valg i København siden 1989 med sølle 7,9 procent af stemmerne, mens Venstre samme dag fik sit ringeste valg i Region Hovedstaden siden nedlæggelsen af amterne.

De seneste år har flere Venstre-folk ventileret en bekymring over udviklingen. I april 2016 bemærkede flere V-folketingsmedlemmer, at partikolleger i flere tilfælde talte negativt om København i medierne, og Glostrups Venstre-borgmester John Engelhardt kritiserede samtidig regeringens første udflytningsrunde af statslige arbejdspladser for at være spild af offentlige midler.

I november sidste år tog uddannelsesminister Søren Pind bladet fra munden. Efter kommunalvalget konstaterede han, at Venstre manglede »liberale slagvarer på hylderne, som også appellerer til storbymennesker«.

»Jeg synes, at der er en udfordring i de store byer. Vi mangler politik på hylderne, som appellerer til dem, der bor der«, sagde han i P1’s politiske magasin ’Slotsholmen’.

Siden da er den interne debat om partiets balance mellem land og by taget til. Den liberale kommentator Jarl Cordua opfordrede i et debatindlæg i Berlingske Venstre-folk i hovedstaden til at gøre oprør mod statsminister Lars Løkke Rasmussen, da kommentatoren var »rasende« over, at Venstre og de borgerlige partier i hans optik gør alt for lidt for vælgerne i hovedstaden.

Flere af de kritiske Venstre-folk peger på udflytningen af de cirka 5.700 statslige arbejdspladser fra hovedstaden, regeringens planer om at justere den såkaldte udligningsordning, så flere af de østlige kommuner hvert år skal sende flere penge til provinsen, samt et manglende svar på trængselsproblemerne i hovedstadsområdet som årsagen til den svigtende vælgeropbakning.

»Med alt det lagt sammen kan jeg sådan set godt forstå, hvis man som borger i hovedstaden tænker: Hvad er det egentlig, Venstre og de borgerlige partier har at tilbyde hovedstaden? Jeg synes, der mangler noget – skal vi kalde det – politisk kompensation for den megen fokus, der har været på at tilgodese provinsen ved at udflytte arbejdspladser fra hovedstaden«, siger Martin Geertsen, der er næstformand i Region Hovedstaden.

Kamp om vælgere i yderområder

Analysen fra flere af de københavnske Venstre-folk er, at regeringen har udset sig yderområder i eksempelvis Sønderjylland som politiske indsatsområder, efter at Venstre blødte tusindvis af vælgere til især Dansk Folkeparti ved valget i 2015.

Og i regeringsgrundlaget fra 2016 er der reserveret et særligt kapitel til provinsen, hvor regeringen varsler både bedre mobil- og bredbåndsdækning i yderområderne, mere turisme i landdistrikterne, en liberalisering af planloven, salg af statslige campingpladser og udflytning af statslige arbejdspladser.

Ifølge professor i statskundskab på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen er der strukturelle årsager til regeringens initiativer, men også et element af kynisme.

»Udflytningen bygger på en reel bekymring, men også på en mere kynisk analyse af, hvor stemmerne er. Venstre tabte rigtig mange stemmer på landet til Dansk Folkeparti blandt grupper, som føler sig overset og har mindre tillid til politikerne. Det er et forsøg på at vinde de små 4,9 procent, de tabte i landområderne, tilbage, men har også bidraget til de utilfredse reaktioner fra Venstre-baglandet i hovedstaden«, siger Kasper Møller Hansen.

Dermed har Venstre-ledelsen justeret sin strategi fra 1990’erne og 2000’erne, da Venstre kæmpede en indædt kamp for at få fodfæste i landets største byer, som i højere grad var de konservatives kerneland på den borgerlige fløj.