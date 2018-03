Københavnerne trodser advarsler om færden på søerne: »Det er ikke hver dag, man kan gå på vandet«

I det hjørne af Peblinge Sø, der støder op mod Dronning Louises Bro, plasker i omegnen af 30 svaner og 70-80 gråænder ivrigt rundt i det iskolde vand.

Men fuglene har ikke meget plads at boltre sig på, for kun få meter ude på søen er vandet frosset til is, og deres sædvanlige habitus er indtaget af mennesker.

Iklædt varme jakker, huer og handsker har omkring 200 danskere denne søndag eftermiddag trodset politiets og Københavns Kommunes råd om ikke at gå ud på isen.

En af dem er 46-årige Anders Jespersen og hans datter Alisha på ni år, der benytter søen som arena for en klassisk sneboldkamp.

»Det er ikke hver dag, man kan gå på vandet«, griner Anders Jespersen.

Foto: Martin Lehmann Far Anders Jespersen og datteren Alisha på ni år kaster snebolde efter hinanden på isen.

Fakta Hvornår er isen sikker? Selvom politiet og kommunen fraråder det, færdes mange på søerne i København. Her er anbefalingerne fra Københavns Kommune om færden på søerne, når de er frosset til. Du må KUN gå ud på isen, hvis skiltet 'Færdsel på isen er tilladt' er sat op.

Isen skal være 16-18 cm tyk, før kommunen kan give tilladelse til, at man må gå på isen.

Kommunen måler løbende isens tykkelse. Når det er tilladt at gå på isen, skal du være opmærksom på følgende: Brug din sunde fornuft. Vejret kan pludselig slå om og ændre på isens tykkelse

En tykkelse på 16-18 centimeter er kun passende til skøjteløb og gåture. Der kan stadig opstå farlige situationer, hvis mange mennesker går sammen ud på isen, eller hvis du danser eller hopper på isen

På mange søer bliver det aldrig tilladt at gå på isen. Erfaringerne viser, at de ikke kan blive sikre nok. Isen i havnen og ved kysterne vil aldrig blive sikker is. Kilde: kk.dk Vis mere

Han er godt klar over, at Politiet fraråder færden på isen, men han frygter ikke, at han og datteren skal bryder igennem. De er jo ikke de første eller eneste herude, pointerer han.

»Jeg så faktisk mange gå herude i tv-nyhederne i går og blev inspireret. Det sker så sjældent, at søerne fryser så meget til. Sidst jeg gik på isen, havde jeg vist Alisha eller hendes bror i barnevogn, så jeg tænkte, at nu var det om at få det gjort«, siger han.

»Det er sjovt, for jeg har aldrig prøvet det før«, tilføjer Alisha.

Søen tager en anden form

49-årige Helene og hendes to døtre, Alpha og Cirkel, udnytter søens glatte overflade til en tur på skøjter. For dem har det også gjort en forskel at se andre gå ud på isen. Børnenes morfar er kommet med, og han har »trasket rundt på en vinterfrossen Furesø det meste af sit liv« og har derfor kompetencerne til at vurdere isen, fortæller Helene.

Hun synes, det er »mega fedt« at komme ud på isen.

»Vi overvejede også at tage ud til en af søerne uden for byen, men vi valgte denne her, fordi den er en del af vores hverdag. Det er sjovt at se, at den tager en helt anden form lige pludselig«, siger Helene i lyserød flyverdragt og et par hvide skøjter.

Datteren Cirkel foretrækker at skøjte på søer frem for traditionelle skøjtebaner.

»Isen er meget mere bulet her«, bemærker hun.

Foto: Martin Lehmann I lyserød flyverdragt Helene med sine døtre Alpha og Cirkel. Mange beundrede svanerne fra kanten af isen.

Helene, Cirkel og Alpha er ikke de eneste, der har iført sig støvler med skarpe metalklinger på den tynde is. Luke på syv år glider hurtigt hen over isen. I tillæg til skøjterne bærer han en hockeyhjelm. Årsagen er, at han kommer direkte fra en ishockey-cup, forklarer hans far, Jakob Lehm på 49 år.

»Han vejer ikke mere end 25 kilo, så jeg tror, det går,« siger han og kigger efter sønnen, der suser ud over de hvide flader.

Andre tager turen over isen i mere roligt tempo. Der drikkes kaffe og misses med øjnene, når solen en gang imellem vælger at titte frem. De steder, sneen ikke dækker, knæler børn for at få et glimt af livet under isen.

Foto: Martin Lehmann Erik på tre år og Hugo på fem år (i blå jakke) studerer isen og søens indhold.

Familien Clausen har mistet deres skøjtende far af syne, mens de i almindelige støvler lufter hunden Luna.

De var ikke klar over, at politiet fraråder færden på det frosne vand, men »no risk, no fun«, siger Susan Clausen, der ledsages af sine to sønner Sebastian og Mathias.

»Det er isen, der gør det spændende. Det sker jo ikke hvert år, at der er is her på søerne«, siger Sebastian Clausen.

Foto: Martin Lehmann Mange københavnere benyttede søndag til en gå- eller skøjtetur på Peblinge Sø.

Københavns Kommune måler løbende tykkelsen på isen på søerne og sætter et skilt op, hvis det bliver tilladt at færdes på isen. Den skal være 16-18 centimeter tyk. På kommunens hjemmeside kan du holde øje med, hvilke søer i København, det er tilladt at færdes på.