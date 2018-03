Tolkegebyr udløser frygt for mangelfuld behandling

FOR ABONNENTER

Jeg glemmer aldrig den dag. Det var 26. maj 1986. Det var lige før, VM i fodbold i Mexico skulle begynde, og jeg havde glædet mig rigtig meget til det. Jeg elsker fodbold. Af en eller anden grund havde jeg fri den dag, så jeg var derhjemme. Pludselig faldt loftet ned over mig. Altså ikke i bogstavelig forstand, men det føltes, som om jeg blev slået i gulvet. Jeg græd og var bange og forstod ikke, hvad der skete med mig. Det var vel det, man kalder et nervøst sammenbrud.

Jeg ringede efter min kone, som kom hjem fra arbejde. Vi tog til lægen, og han udskrev beroligende medicin til mig – en slags stesolid. Set i bakspejlet skulle han aldrig have givet mig de piller, men jeg siger dig; det var helt fantastisk, da jeg tog den første. Jeg fik det så vidunderligt, at jeg straks fik lyst til at invitere hele familien i Tivoli. Med ét havde jeg ro i sjælen og havde det generelt bare dejligt. Meget bedre, end jeg havde haft længe.

Når jeg tænker tilbage, kom det jo ikke ud af ingenting, det nervesammenbrud. Mit ægteskab knagede, og jeg havde døjet med nervøs mavepine gennem en længere periode. Det var, som om intimiteten var væk mellem os, og jeg følte mig ikke ret meget værd længere. Alligevel besluttede jeg mig for at forsøge at fortsætte ægteskabet; vi havde jo to børn, og jeg elskede stadig min kone. Men i virkeligheden gjorde det ikke noget godt for mig at blive.

Nervepillerne dæmpede alle de svære følelser, og til at begynde med virkede det som den helt rigtige løsning, at jeg fik dem. Jeg anede ikke en skid om nervemedicin og var heller ikke klar over, at man ret hurtigt bliver afhængig af det. Specielt sådan en som mig, der helt klart har et afhængighedsgen. Min far var alkoholiker, og jeg har røget hele mit voksenliv indtil for nogle få år siden. Min læge var åbenbart heller ikke specielt opmærksom på det, for han fortsatte bare med at udskrive pillerne til mig i højere og højere doser. I dag tænker jeg, at han burde have sendt mig i terapi i stedet for, men det brugte man jo ikke så meget dengang.