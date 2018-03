Lastbiler måtte undvige spøgelsesbilist på motorvej

Fagforeningerne for de ansatte i regioner og kommuner har mandag indgivet deres strejkevarsel til Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Listen over hvilke arbejdspladser, der er udtaget til at strejke bliver lige nu drypvist afsløret.

Fagforeningerne har udpeget 10-15 procent af deres medlemmer til at strejke på vegne af alle de 750.000 offentligt ansatte.

Akademikerne organiserer mange af landets overlæger og yngre læger, og det betyder, at 2000 læger vil blive ramt af en strejkevarsel. De flest af de udpegede læger arbejder på landets anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger. Det betyder, at ikke-akutte operationer vil blive aflyst, hvilket vil få ventelisterne til at hobe sig op.

Ansatte på den akademiske fællesoverenskomst og tandlægeoverenskomsten